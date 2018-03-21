Посол Негуца возвращается в Москву

Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца, отозванный три месяца назад на неопределённый срок, возвращается в Москву. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски по окончании встречи с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным, находящимся с визитом в Кишинёве, передаёт IPN.

Тудор Ульяновски сообщил, что на встрече был обсуждён весь спектр текущих вопросов, связанных с молдо-российскими отношениями, чтобы стороны имели возможность предложить конкретные шаги. „Как известно, двусторонние молдо-российские отношения переживают далеко не простой период в своём развитии. И, к сожалению, накопился целый ряд проблем, которые необходимо изучить и решить. В ходе диалога я повторил просьбу к российской стороне относительно необходимости разрешения и преодоления существующей ситуации, а также исключения в будущем случаев злоупотреблений и давления на молдавских граждан, в том числе на политиков и официальных лиц из нашей страны”, - отметил Ульяновски.

Министр сообщил, что обсуждалась и необходимость расширения сотрудничества в сфере взаимной юридической помощи по делу об отмывании денег из России через молдавские банки. В то же время, по словам министра, молдавская сторона выразила готовность возобновить переговоры по проектам соглашений о трудовой миграции и борьбе с нелегальной миграцией.

Глава молдавской дипломатии рассказал, что отдельной темой стало участие Российской Федерации в переговорах по урегулированию приднестровского конфликта. По его мнению, вывод российских войск и боеприпасов из приднестровского региона может стать важным шагом вперёд в процессе урегулирования приднестровского конфликта.

В свою очередь, Григорий Карасин назвал дискуссию в Кишинёве содержательной. Стороны договорились увеличить темпы сотрудничества. Российский чиновник согласился с тем, что в минувшем году двусторонние отношения, к сожалению, развивались неровно. По его мнению, необходимо придать толчок урегулированию приднестровского конфликта. Российский вице-министр также сказал, что сегодняшняя дискуссия подтвердила готовность сторон решать существующие проблемы на основе принципов партнёрства.

В конце декабря Министерство иностранных дел и европейской интеграции отозвало посла Республики Молдова в Российской Федерации Андрея Негуцу на неопределённый срок для консультаций в Кишинёв. Отзыв был мотивирован „случаями преследования и запугивания властями Российской Федерации официальных лиц и политиков из Республики Молдова, а также отсутствием официальных ответов на неоднократные запросы молдавских властей в связи с этими случаями”.