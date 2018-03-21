21 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Скандальный судья Мельничук стал фигурантом нового дела за взятку в 100 тысяч евро
21.03.2018

Отстранённый от работы судья Олег Мельничук оказался подозреваемым в рамках нового уголовного дела.

Мельничука подозревают в махинациях с земельным участком на Киевской улице. Агент по недвижимости и бывший судебный пристав Виорел Стоянов утверждает, что Мельничук получил  взятку в 100 тысяч евро для решения вопроса в суде сектора Рышкановка.

 - Что касается господина Мельничука, то в управлении прокуратуры по борьбе с коррупцией, есть файл по пункту 3 статьи 326, письмо о влиянии. Ему было предъявлено обвинение. На данный момент дело находится на стадии расследования, - сообщила прокурор по борьбе с коррупцией Анастасия Михалчану.

Сам Мельничук заявил, что он ничего не знает о новом возбуждённом против него уголовном деле. Судью задержали по делу о незаконном обогащении. Он получил в престижном районе участки для своей мамы и других родственников. Объектом пристального внимания стал и симпатичный особняк Мельничука, который явно не по карману судье.


 
Количество просмотров:
99
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.