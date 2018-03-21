Скандальный судья Мельничук стал фигурантом нового дела за взятку в 100 тысяч евро

Отстранённый от работы судья Олег Мельничук оказался подозреваемым в рамках нового уголовного дела.

Мельничука подозревают в махинациях с земельным участком на Киевской улице. Агент по недвижимости и бывший судебный пристав Виорел Стоянов утверждает, что Мельничук получил взятку в 100 тысяч евро для решения вопроса в суде сектора Рышкановка.

- Что касается господина Мельничука, то в управлении прокуратуры по борьбе с коррупцией, есть файл по пункту 3 статьи 326, письмо о влиянии. Ему было предъявлено обвинение. На данный момент дело находится на стадии расследования, - сообщила прокурор по борьбе с коррупцией Анастасия Михалчану.

Сам Мельничук заявил, что он ничего не знает о новом возбуждённом против него уголовном деле. Судью задержали по делу о незаконном обогащении. Он получил в престижном районе участки для своей мамы и других родственников. Объектом пристального внимания стал и симпатичный особняк Мельничука, который явно не по карману судье.