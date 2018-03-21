Зима на последнем издыхании: Синоптики рассказали, когда в Молдове потеплеет, а улицы — затопит

Через несколько дней ожидается «плюсовая» температура, а, значит, таяния сугробов не избежать

“Мело, мело по всей земле, во все пределы...» Примерно так, цитируя Пастернака, хочется описать нынешнюю ситуацию в Молдове, где который день практически безостановочно идет снег. Зимние сейчас не только ночи, но и дни, хотя календарь и напоминает нам о том, что на дворе — середина марта.

Наши читатели часто задают нам вопрос: когда же все изменится? Тем более, что в Государственном гидрометеорологическом центре сообщили о 40 см снежного покрова к выходным. Отвечаем: как раз к выходным все и изменится!

Уже в субботу, согласно прогнозу отечественных синоптиков, в стране ожидается плюсовая температура — до +3 градусов на юге страны. Но не спешите расслабляться: ночью ожидается до минус семи.

В воскресенье потеплеет до плюс 7, а в понедельник — до +9 градусов по Цельсию. Так что весна возвращается! Главное — немного потерпеть...

Синоптики уточняют: потепление «идет» с юго-запада, так что первыми дыхание весны почувствуют южные районы республики.

Потепление, как мы видим, обещают довольно резкое, а значит снег растает в очень короткие сроки. Значит ли это, что улицы затопит? Хочется верить, что нет...

Напомним, что до 22 марта в Молдове действует желтый код опасности, который синоптики объявили в связи с резким изменением погоды. Действует предупреждение на территории всей республики.

Власти, в свою очередь, борются со стихией и ее последствиями: задействуют десятки единиц спецтехники, сотни коммунальщиков.

ПАВЕЛ МУНТЯН