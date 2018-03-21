Политический аналитик: Эти выборы будут новым опытом для страны

В интервью порталу ТРИБУНА известный политический аналитик Ион Тэбырцэ ответил на следующий вопрос: Как по-Вашему будут развиваться политические события в ближайшем будущем?

«После досрочных выборов в Кишинэу и Бэлць все направят усилия на парламентские выборы. Эти выборы будут новым опытом для страны, потому что пройдут по смешанной системе. Кампания будет сложной и даже грязной. Посмотрим, удастся ли правым партиям победить тандем ПСРМ-ДПМ.

Для правящей власти победа жизненно важна. Для социалистов важно сохранить лидерство на левом фланге, и на словах, прийти к власти. На словах, потому что для ПСРМ скорее, выгоднее находиться в так называемой оппозиции, нежели взять на себя ответственность управления страной. Эти выборы важны и для унионистов. Провал унионистов в год Столетия будет для них большим ударом», — отметил он.

Андриана Кептине