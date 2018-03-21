Какова реальная миссия экс-министра юстиции Владимира Чеботаря

Бывший министр юстиции Владимир Чеботарь был назначен Владом Плахотнюком представителем Демократической партии Молдовы (ДПМ) в переговорах по выдвижению единого кандидата от проевропейских сил на выборы примара столицы. В итоге, по крайней мере, формально Чеботарю была доверена миссия, которая снова возвращает его на политические подмостки страны. Но в чем заключается его реальная миссия? Это, по-моему, главный вопрос, ответ на который помог бы нам иначе рассматривать создавшуюся ситуацию.

Вариант 1. Быть может, Владимиру Чеботарю действительно было поручено сделать все возможное для того, чтобы найти общий знаменатель с ПДС и ППДП, но и с другими проевропейскими партиями. Кто знает, что в головах демократов?! Может, они действительно надеются на проевропейский альянс после парламентских выборов, и сейчас хотят сделать к этому первый шаг. Если миссия Владимира Чебоаря заключается именно в этом, тогда он обречен на провал. Жесткая реакция ПДС и ППДП в ответ на предложение ДПМ, в том числе письменный ответ лидера ППДП Андрея Нэстасе, недавно появившегося в прессе, лучшее тому доказательство. Если Чеботарю действительно было поручено вести переговоры с правыми партиями, тогда этот провал обязательно скажется и на его позициях внутри партии, и на его политическом будущем. А тот факт, что не ему, после отставки Александра Тэнасе была предложена должность министра юстиции, свидетельствует о том, что провал действительно был.

Вариант 2. Возможно, от Владимира Чеботаря потребовали всего лишь изобразить стремление к соглашению с ПДС и ППДП, без каких-либо обязательств. Если это так, тогда его миссию можно считать почти выполненной. Почти, потому что теперь ДПМ сможет сказать, что предприняла все возможное, чтобы добиться коалиции с означенными партиями. Посмотрим, что произойдет далее.

Вариант 3. Возможно, реальной целью ДПМ является что-то другое, и после изображения стремления к согласию с ППДП и ПДС Владимир Чеботарь сможет объединить другие, так называемые проевропейские партии, как например ЕНПМ, ПДД и др., которые предложат «проевропейского кандидата на должность примара столицы». Если это так, тогда Чеботарь сейчас серьезно работает над этим проектом, и вскоре мы услышим об успешном завершении его миссии, и о «деструктивной позиции ПДС и ППДП, которые не поняли важности момента и отклонили предложение ДПМ».

Вариант 4. Возможно, реальная миссия Владимира Чеботаря заключается в подготовке почвы для последующего назначения Сильвии Раду «нейтральным и профессиональным кандидатом вне политики», которого следует поддержать всем проевропейским силам. Если так, тогда уже скоро мы об этом узнаем.

Вариант 5. Возможно, назначение Чеботаря на эту «должность» призвано лишь усмирить его самолюбие, задетое неназначением на должность министра юстиции, якобы у партии для него есть «более важные задания», чем должность министра.

Примерно такой я вижу ситуацию, связанную с миссией Владимира Чеботаря.

Игорь Волницки

P.S.: Вчера, в процессе подготовки этого материала я позвонил Владимиру Чеботарю, но он не ответил на мой звонок.

И.В.