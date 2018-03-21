Повышенную пенсию в Молдове будут получать с 1 апреля

С первого апреля пенсии индексируют на 6,6%. Соответствующий законопроект рассмотрят на сегодняшнем заседании правительства. Средняя пенсия по возрасту вырастет почти на 100 леев и составит 1025 леев.

Пенсия по инвалидности увеличится на 76 леев. На 50 леев больше станут пенсии по утрате кормильца. Участники ликвидации последствий аварии в Чернобыле будут получать больше на 200 леев.

Кабмин также утвердит сегодня проект, предусматривающий валоризацию пенсий граждан, вышедших на заслуженный отдых в период с 2012 по апрель 2017 года. Их пенсии вырастут примерно на 300 леев.