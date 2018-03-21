Сколько получают в Молдове специалисты по пересадке органов

Самые высокие зарплаты в области здравоохранения в Молдове - у специалистов по пересадке органов: 6,6-7,5 тысячи лей, а самые низкие - у санитаров: 1,9-2,4 тысячи лей.

Как передает "ИНФОТАГ", об этом свидетельствуют исследования сайта SanatateINFO, по данным которого с 1 апреля зарплаты медиков возрастут в среднем на 3,7 процента. Семейные врачи со стажем до 10 лет будут получать оклад в 5,2 тысячи лей, со стажем в 10-20 лет - 5,7 тысячи, со стажем более 20 лет - 6,1 тысячи лей.

Хирурги, эндоскописты, анестезиологи и реаниматологи будут получать от 4,9 до 6,1 тысячи лей. Заработки медсестер - 3,4-4 тысячи лей.

Средняя зарплата в Молдове составила в 2017 году порядка 5,7 тысячи лей (335 долларов), а прожиточный минимум - около 2000 лей.