Kaufland обещает открыть более тысячи рабочих мест

Компания Kaufland объявила об инвестициях в Молдову в сумме более 100 млн. евро, с помощью которых в республике откроются свыше 1 тыс. рабочих мест. Как передает агентство "ИНФОТАГ", такой объем инвестиций заявлен в ходе состоявшейся во вторник встречи премьер-министра Павла Филипа с генеральным директором Kaufland Марко Хеслем и директором проекта в Молдове Доной Рэпчугэ.

В ходе встречи обсуждался инвестиционный проект, который Kaufland реализует в Молдове. Компания Kaufland обладает одной из крупнейших в Европе сетью магазинов, в которой более 1250 торговых предприятий в семи странах.

"Наш интерес заключается в том, что люди имеют доступ к качественной продукции и обслуживаются на высоком уровне", - отметил молдавский премьер, заметив, что приход Kaufland в РМ открывает дорогу другим иностранным инвесторам.

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что представители Kaufland приветствовали усилия молдавских властей в деле улучшения деловой среды и создания привлекательного инвестиционного климата в стране. Ими дана высокая оценка деятельности Экономического совета при премьер-министре, который служит эффективной площадкой для обсуждения проблем бизнеса и выработки предложений по их разрешению.