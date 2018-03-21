Маринуца: Пора отменить обязательную военную службу

Армия Республики Молдова должна быть переведена в полном объеме на военную службу по контракту. Для этого, однако, необходимы и значительные инвестиции. Об этом заявил бывший министр обороны Виталие Маринуца в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

Виталие Маринуца утверждает, что до настоящего времени многие подразделения перешли полностью на военную службу по контракту. Он считает, что армию нужно полностью перевести на военную службу по контракту, для чего необходимо конституционно отменить обязательную военную службу. „В то же время, необходимо сделать расчет относительно расходов, связанных с этим, необходимые сроки с тем, чтобы не случилось как с концепцией реформирования военного сектора 2001 года”, - заявил бывший министр.

По его мнению, именно военнослужащие должны разработать планы перехода к профессиональной армии, а политики должны быть готовыми обеспечить бюджет для армии в размере не менее 1% от Валового внутреннего продукта, в течение не менее пяти лет.

Бывший заместитель начальника Главного штаба, полковник Андрей Ковриг считает, что в переходе армии на контрактную основу есть и преимущества, и недостатки. По его словам, остается неясным, как будут подготовлены резервисты на случай войны. Другой вопрос, который требует ответа, по мнению Андрея Ковриг, сможет ли государство обеспечить этим военнослужащим социальный пакет. Полковник считает, что найдутся 4,5 тыс. военнослужащих, которые заменят нынешних солдат.

Демократическая партия Молдовы, в качестве партии, ответственной за управление государством, приняла политическое решение об отказе от обязательной военной службы. На брифинге для прессы по окончании еженедельного внутрипартийного совещания председатель ДПМ Влад Плахотнюк заявил о том, что реформирование армии будет проведено поэтапно, примерно за два года, а первое сокращение плана по призыву будет произведено уже этой осенью.

Место солдат срочной службы займут военнослужащие-контрактники. Параллельно с этим правительство будет решать вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением и заработной платой, чтобы создать современную, гораздо лучше оснащённую в техническом плане и обладающую более хорошей финансовой поддержкой армию, состоящую из профессиональных солдат, заявил лидер ДПМ.

В контексте другой затронутой темы Демпартия призвала своих представителей в парламенте ускорить принятие в окончательном чтении закона об ужесточении наказания для тех, кто применяет насилие в отношении врачей. Врачам, в свою очередь, предстоит пройти инструктажи с целью улучшить их отношение к пациентам. Результаты этих изменений будут оцениваться на основе опросов общественного мнения, а также звонков граждан на специальную телефонную линии Министерства здравоохранения. Для того, чтобы пациентам уделялось больше времени, которое не тратилось бы на заполнение документов, ДПМ призвала министра здравоохранения представить предложения по дебюрократизации работы врачей.