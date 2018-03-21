Переход на летнее время – польза или вред?

В феврале 2018 г. вопрос о целесообразности перехода на летнее время был вынесен на обсуждение Европарламента, который обратился к Еврокомиссии с просьбой оценить эффективность этих действий.

Споры о том, стоит или нет переходить на летнее время, ведутся уже не одно десятилетие. Среди учёных, экспертов и врачей существуют различные мнения на этот счёт: одни (теперь уже, большинство) считают эти манипуляции со временем вредными для здоровья человека и отрицательно сказывающимися на разных сферах его деятельности, другие, напротив, даже отмечают положительный эффект от перевода стрелок.

Сегодня лишь треть стран в мире дважды в год переводят стрелки часов вперёд-назад. Их число может уменьшиться, если и страны Евросоюза откажутся от этой практики. Решения ЕС ожидают и молдавские власти?

Эксперименты со временем

25 марта, в последнее воскресение месяца, в 2 часа ночи Молдова должна перейти на летнее время, переведя стрелки на один час вперёд. Это делается уже многие годы, как объясняли инициаторы этого процесса, для более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещении.

Идея перехода на летнее время возникла в связи с необходимостью экономить на свечах. Об этом впервые задумался государственный деятель, один из авторов Декларации независимости США Бенджамин Франклин, занимавший в 1784 г. пост американского посланника во Франции. Он написал в местную газету анонимное письмо, в котором призвал парижан использовать в полной мере солнечный утренний свет, чтобы сэкономить на свечах.

Но предложение американского политика публика восприняла с интересом, а идея воплощена в жизнь, лишь спустя 124 года Великобританией, которая в целях экономии энергетических ресурсов решила переводить стрелки часов летом на час вперёд, а зимой – на час назад. Ещё через восемь лет число приверженцев этой идеи увеличилось: Германия и Австро-Венгрия тоже стали экономить на энергоресурсах. Как свидетельствуют разные источники, связано это было с тем, что в 1916 г. страны, воевавшие в Первой мировой войне, искали различные возможности сэкономить. В самих США переход на летнее время впервые был осуществлён в 1918 г., но в отдельных штатах, да к тому же эта система неоднократно пересматривалась.

В России сезонный перевод стрелок часов впервые был применён в 1917 г., но потом несколько раз пересматривался. С 1930 по 1981 гг. РФ, как и остальные страны бывшего СССР, жили по утверждённому декретом Совнаркома летнему времени – на час вперёд. С 1981 г. была введена общеевропейская практика перевода стрелок дважды в год. В 2011 г. Президент РФ Медведев отменил эту практику, и россияне уже семь лет живут по одному времени круглый год.

Из бывших стран СССР сезонный перевод часов до сих пор сохранился в Молдове, Латвии, Литве, Украине и Эстонии, а в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане он был отменён.

По состоянию на 2018 г., из 194 существующих в мире государств летнее время до сих пор применяется в 65 странах и 10 территориях. Из стран Европы только Исландия не экспериментирует с летним временем. Среди тех, кто не переходит на летнее время – многие страны Азии (в том числе Индия и Китай), Африки (кроме Египта, Намибии и Туниса), Латинской Америки, Объединённые Арабские Эмираты, Северная и Южная Кореи, Япония.

Молдова ориентируется на ЕС

В Европе тоже задумались о целесообразности перехода на летнее время. 8 февраля 2018 г. Европейский парламент принял решение обратиться к Еврокомиссии с тем, чтобы она проанализировала директиву, регламентирующую вопрос перехода на летнее время, и дала ей оценку. За пересмотр соответствующей директивы высказались 384 европарламентария, а 154 проголосовали против.

Автор инициативы - чешский депутат Павел Свобода аргументировал свою позицию тем, что принятая в 1981 г. директива Европейских сообществ и директива ЕС 2001 г. не привели к ожидаемой экономии, о чём свидетельствуют и последние исследования.

Интересно, какое будет принято решение по поводу сезонного перевода стрелок часов в Молдове? Ведь только в 2017 г. молдавские учёные умы и специалисты по заказу Министерства экономики Молдовы провели исследование, чтобы выяснить, целесообразно ли нашей стране переходить на летнее время, и пришли к выводу, что сезонный перевод стрелок оправдан. Правда, кто эти «умы» и «специалисты» нашему корреспонденту выяснить не удалось. Сегодня же пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры говорит о том, что дальнейшие решения Правительства Молдовы по этому вопросу будут зависеть от окончательного вердикта еврокомиссии и Европейского парламента. Однако, стоит ли ждать?

Доктор экономики, сотрудник Национального института экономических исследований АНМ Михаил Пойсик считает, что основными потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, а так как их в Молдове осталось существенно меньше, чем в 1981 г., то и ни о какой экономии электричества при переходе на летнее время в нашей стране говорить не приходится.

Глава пресс-службы компании Gas Natural Fenosa Василий Грибинча сказал, что на уровне их предприятия не проводилось исследований, дающих право утверждать, что сезонный перевод стрелок позволяет экономить электроэнергию. Основные потребители компании – физические лица, и Gas Natural Fenosa поставляет им ровно столько электроэнергии, сколько они запрашивают.

Отрицательных эффектов больше

Что же касается эффектов, которые вызывает переход на летнее время, то в мире по этому поводу собрано огромное количество информации. Одни выводы делаются на основе результатов исследований, а другие без каких-либо детальных анализов проблемы.

Первые независимые научные исследования были проведены в США, в конце 1950-х, в Германии – в начале 1960-х годов. А влияние сезонного перевода стрелок часов на здоровье человека, уровень безопасности на дорогах, на производительность труда и так далее учёные начали изучать в конце 1980-х годов, когда во многих странах мира этот феномен во всю уже использовался.

Некоторые краткосрочные анализы ситуаций позволяли сделать вывод о том, что переход на летнее время позволяет экономить природные ресурсы. Так, о незначительной экономии свидетельствуют данные Министерства транспорта США, которое решило подсчитать, что дал фактически бесплатный скачок времени в стране. Согласно их данным, в 1975 г. в связи с применением этой меры удалось сократить потребление электроэнергии на 1%, а нефти – на 3 млн баррелей в месяц. Но через год американское Национальное бюро стандартов обнародовало свои выводы, где ни о какой экономии не говорилось.

В 2007 г. аналогичное исследование было проведено в университете японского города Осаки. Там была создана компьютерная модель, позволившая симулировать перевод стрелок часов. Авторы эксперимента тоже не увидели никакой экономии.

Специалисты компании Association of American Railroads пришли к выводу, что этот феномен может разладить работу железнодорожного и авиатранспорта. По их подсчётам, корректировка расписания многим железнодорожным перевозчикам обходится в $12-20 млн ежегодно. Некоторыми исследованиями было доказано, что перевод стрелок способствует и повышению числа аварий на железнодорожном транспорте. Есть данные, свидетельствующие и о росте на 30% числа дорожно-транспортных происшествий в первую неделю после перевода стрелок часов.

Переход на летнее время плохо сказывается на сельскохозяйственных животных, т.к. они меньше всего приспособлены к сезонному переводу стрелок. На молочных фермах говорят, что происходит нарушение графика, которое очень сильно влияет на коров. Например, если корову всё время доили в 7 утра, и она к этому привыкла, то если прийти доить ее в 6 или в 8 часов фактического времени с учетом перевода стрелок, то молока она даст значительно меньше – в среднем на 10%. А в Молдове в этот период и так есть дефицит молока.

По мнению специалистов, такой спад продуктивности наблюдается у всех животных. На адаптацию к новым условиям требуется время. Животные очень не любят перемен в графике, потому что для них это стресс. Чтобы привыкнуть к новым условиям, животному требуется три-четыре недели.

Страдают не только «совы»

Научные умы изучают вопрос перехода на летнее время и с точки зрения его воздействия на организм человека. В мире есть масса медицинских исследований, часть из которых доказывает отрицательные стороны часового воздействия, а другие – их отсутствие. Однако все больше и больше исследователей в последние годы приходят к выводу об отрицательном воздействии на организм человека перехода на летнее время.

Учёные из Хельсинского университета говорят об отрицательном воздействии этого феномена из-за изменения времени сна на людей-«сов», у которых диагностированы сердечнососудистые заболевания. В 2007 г. учёные из немецких университетов Гронингена и Людвига Максимилиана проанализировали ритм жизни 55 тыс. человек, которые жили в часовом поясе, где перевели стрелки часов на летнее время. В итоге авторы пришли к выводу о том, что человеческий организм продолжает жить по старому времени, а не переходит на новое. При этом необходимость более раннего утреннего пробуждения отрицательно влияет на работу организма в целом.

Немецкие учёные из Института медицинской психологии в Мюнхене изучили вопрос баланса между внутренними биологическими часами человека и реальным временем. Хронобиолог Тиль Ренненберг провёл специальное исследование, результаты которого показали, что перевод стрелок может стать причиной усталости, обострения различных хронических заболеваний. Это также может отрицательно сказаться и на работоспособности сотрудника, который не успевает нормально адаптироваться к временным изменениям, в результате чего налицо низкая производительность труда и неэффективность в работе. Особенно этому подвержены люди-«совы».

Но и «жаворонки» говорят о том, что от перевода стрелок и их организм получает стресс. «По себе сужу, что эта перестройка режима не так легко даётся даже тем, кто просыпается по своей природе с рассветом, - делится своим мнением жительница Страшенского района Инна Морару, которая считает себя жаворонком. - А что говорить о тех, кто ложится после полуночи, для кого каждые 15 минут по утрам имеют значение?»

Почему бы самим не отказаться?

В Молдове не проводилось специальных медицинских исследований на эту тему. Ряд врачей-терапевтов, с которыми довелось пообщаться на эту тему журналисту NOI.md во время подготовки материала, не высказали однозначного мнения. Тем не менее они не исключают, что у отдельных людей реакции в виде расстройства сна, усталости и снижения работоспособности в первые пару недель вполне возможны.

Поэтому, чтобы предупредить стресс при переходе на летнее время, медики советуют подготовить организм к этому. За неделю до перевода стрелок рекомендует просыпаться на 10-15 минут раньше, воспользовавшись будильником. Также врачи советуют ложиться спать и вставать в одно и тоже время, побольше гулять на свежем воздухе, не злоупотреблять алкоголем, постоянно проветривать помещение, употреблять цитрусовые и делать зарядку перед сном.

Однако некоторые опытные врачи рекомендуют политикам просто принять волевое решение и отказаться от этой практики, которая, однозначно, пользы человеческому организму не приносит, а незначительная экономия энергии – ничто, по сравнению с возможным вредом, который учеными многих стран доказан.

Отсутствие экономического эффекта, ряд неудобств, связанных с переходом на летнее и зимнее время (раздражение людей, забывчивость, из-за чего некоторые опаздывают на работу, пропускают запланированные поездки и так далее), и стали причиной пересмотра необходимости этих сезонных временных скачков.

Будем мы в дальнейшем переводить дважды в год стрелки часов или же останемся жить в естественном зимнем времени, решит молдавское правительство, когда станет известно на этот счёт окончательное заключение еврокомиссии. А может, не стоит ждать и проявить самостоятельность? Подавляющее большинство населения такое решение поддержит.