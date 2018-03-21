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Здоровье
Консультации в Онкологической больнице будут бесплатными
21.03.2018

Министр  здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь посетила 20 марта Онкологический институт, чтобы проверить как проводятся консультации и обследование в этом учреждении, сообщает Noi.md.
Проверки проводились на том основании, что люди сообщали в социальных сетях появились о том, в отделениях больницы взымаются неофициальные сборы за медицинские консультации.

Светлана Чеботарь обсудила с пациентами качество медицинских услуг, лечение и проблемы, с которыми сталкивается учреждение. Чиновница уверила, что Министерство прилагает все усилия, чтобы это учреждение располагало всеми необходимыми условиями, чтобы пациенты смогли воспользоваться самыми лучшими методами лечения.

Министерство также обратилось к руководству учреждения с просьбой отменить платные консультации, в то время как в Диагностическом центре они абсолютно бесплатные.

Кроме того, чиновница обсудила с медицинскими работниками важность эффективного общения с пациентами и изменения отношения к ним.

«Чаще всего слово лечит больше, чем лекарство. Я убеждена, что вместе, сплотив усилия, мы создадим современную систему здравоохранения, которая будет ближе к пациентам», - подчеркнула министр.


 
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