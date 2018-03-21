В Молдове объявили новые цены на топливо

C 21 марта по 3 апреля максимальные розничные цены на бензин вырастут, а дизтопливо немного подешевеет, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

По информации ведомства, литр бензина АИ-95-Premium вместо 17 леев 80 банов будет стоить 17 леев 87 банов. А дизельное топливо немного подешевеет с 15 леев 85 банов до 15 леев 73 бана.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.