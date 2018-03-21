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Экономика
В Молдове объявили новые цены на топливо
21.03.2018

C 21 марта по 3 апреля максимальные розничные цены на бензин вырастут, а дизтопливо немного подешевеет, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ). 

По информации ведомства, литр бензина АИ-95-Premium вместо 17 леев 80 банов будет стоить 17 леев 87 банов. А дизельное топливо немного подешевеет с 15 леев 85 банов до 15 леев 73 бана. 

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.


 
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