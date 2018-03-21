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Красносельский раскритиковал "однобокость нейтрального статуса Молдовы"
21.03.2018

Вадим Красносельский раскритиковал "рассуждения высших политических кругов Молдовы о ее нейтральном статусе".

Об этом он заявил накануне на встрече с сотрудниками силовых ведомств, правоохранительных органов и фискальных структур Бендер, передает infotag.md.

Он отметил, что эти разговоры "ведутся на фоне открытия в республике бюро НАТО и проведения молдавскими военнослужащими совместных учений с Североатлантическим альянсом".

"Вот это не мешает нейтральному статусу государства. Потому что совместные учения не запрещены, и нейтральный статус это позволяет сделать. Запрещены только военные базы. Кто у нас имеет военную базу? Россия. Господин Додон (президент РМ - "И.") четко и ясно говорит даже в последнем интервью, что, как только решим "приднестровскую проблему", вопрос военного присутствия России решится сам собой. Российские войска будут выведены отсюда. Нейтральность такая однобокая. За этими словами кроются весьма коварные вещи", - считает Красносельский.

Он также раскритиковал "мнимую пророссийскость молдавского президента, который ратует за вывод российских войск, за ликвидацию Приднестровья, отказываясь уже и от федерализации, говоря о некоем специальном статусе, то есть, о резервации для приднестровцев".

По словам тираспольского лидера, правовые системы и Приднестровья, и Молдовы "не позволяет рассуждать о смене формы существования: обе республики являются унитарными государствами".

"Мы не можем нарушать законодательство своих государств. Иначе это будет государственным преступлением, сдачей интересов своего народа. Когда говорят, что элиты не могут договориться, - это неправда. Должно соблюдаться действующее законодательство. На основании нашего законодательства мы не можем говорить об интеграции, федерализации и специальном статусе. На основании действующей Конституции мы можем говорить только о независимом государстве - ПМР. Мы уже не боремся за независимость. Мы ее поддерживаем, так как уже достигли независимости и добиваемся признания", - подчеркнул Красносельский.


 
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