Дьяков: В странах с богатыми демократическими традициями депутаты сидят в парламенте всю жизнь

Почетный председатель Демократической партии Молдовы Дмитрий Дьяков начал свою личную борьбу за мандат в новом парламенте.

В интервью порталу Трибуна Дьяков ответил на следующий вопрос: «Если вы получите еще один депутатский мандат, тогда сможете установить абсолютный рекорд – четверть века в парламенте. Как вам эта идея?».

Как оказалось, Дьяков считает, что он нужен стране, планирует снова попасть в парламент и даже придумал себе слоган: "Разум, креативность и опыт".

«Для Республики Молдова это было бы рекордом, но для стран с богатыми демократическими традициями это обычное дело, - скромно сказал политик-ветеран. - Конечно, парламент является учреждением, где опыт должен сочетаться с взглядами и уравновешенностью. Нельзя все начинать заново, энергия характерна исполнительным органам. Для законодательной власти необходим разум, креативная среда и опыт. Поэтому не знаю, как дальше будут развиваться события, но думаю, что хороший рекорд положительно повлияет на ход событий».

В годы своей политической карьеры Дьяков привел во власть двух диктаторов – Воронина и Плахотнюка и ни разу не выиграл выборы силами собственной партии.

Дьяков впервые попал в парламент в 1994 году по спискам Аграрной демократической партии, в 1995-1998-м был вице-председателем парламента. После парламентских выборов 1998 года был избран спикером парламента XIII созыва. Занимал эту должность по 25 февраля 2001 года, был исполняющим обязанности председателя парламента с 25 февраля по 20 марта 2001 года.

В 1997-2000 годах Дьяков был председателем общественно-политического движения «За демократическую и процветающую Молдову». На выборах 22 марта 1998 года партия получила 18,16 процента голосов и 24 мест в парламенте (из 101).

С 2000 года - председатель ДПМ. На выборах 25 февраля 2001 года партия получает 5,02 процента голосов и ни одного мандата. В парламентских выборах 6 марта 2005 года ДПМ, Альянс «Наша Молдова» и Социал-либеральная партия участвуют в составе блока «Демократическая Молдова», который получает 28,53 процента голосов и 34 мандата. Сразу после выборов 8 депутатов ДПМ выходят из блока «Демократическая Молдова» и создают собственную фракцию, поддержавшую Владимира Воронина на выборах президента. Креативно! Этот поступок Дьякова потряс и коллег, и избирателей.

«Политика, проводимая демократом Дьяковым, характеризуется предательством коллег по коалиции, а также предательством интересов голосующих за его партию граждан, - прокомментировал события лидер Социал-демократической партии Дмитрий Брагиш. - Как известно, громче остальных кричит "держи вора!" - сам вор… Подобные заявления характерны для политики г-на Дьякова, который не единожды демонстрировал, что предавая коллег по коалиции, он достигает того, чего желает, и никак ни того, что обещал избирателям». По словам Брагиша, именно Дьяков «приватизировал, давал обещания и не выполнял их, предавал все эти годы».

В 2009 году Дьяков уступил партию Владу Плахотнюку, а свой пост председателя ДПМ - Мариану Лупу, став почётным председателем ДПМ ("опыт").

В 15 ноябре прошлого года на заседании парламентской комиссии по культуре, образованию и СМИ он одобрил поправку к Конституции Республики Молдова, касавшуюся изменения названия государственного языка с «молдавский» на «румынский». Сейчас Дьяков утверждает, что "еще с 1994 года говорил, что государственным языком в Республике Молдова является румынский язык, и так должно быть и в Конституции". Об этом он рассказал в интервью Europa Liberă ("разум").

Вот что писала об этом газета «Коммунист» в 2017 году, цитируя председателя ПСРМ Владимира Воронина.

«Решающий голос принадлежит Дьякову, бывшему собственному корреспонденту газеты «Комсомольская правда», бывшему руководителю избирательного штаба Петра Лучинского, бывшему руководителю «промолдавского» движения «За демократическую и процветающую Молдову», бывшему председателю Демократической партии. Дьяков проголосовал за румынский.

Социальные сети взорвались! В них иуде Дьякову напомнили о том, что в 2014 году в парламенте внезапно разразился скандал. В соглашении с Бразилией было указано, что документ выполнен на молдавском языке. Дьяков тогда поучаствовал в дискуссиях, заявив, что большинство населения Молдовы говорит на молдавском языке и это легко доказать через референдум. Три года спустя, сейчас, тот же Дьяков проголосовал за румынский язык в Конституции.

Ничего особенного. Просто очередное предательство.

Дьяков - профессиональный предатель. Многие прибавляют: политическая проститутка, но мы не станем до этого опускаться. Дьяков предал Лучинского, который привел его в политику. Дьяков предал своих вчерашних соратников, которые пытались сделать из него «государственного человека», презрев истину, что из дерьма пулю не вылепишь. Дьяков предал избирателей, продав собственную партию, и теперь эта партия олицетворяет узурпаторский коррупционный режим в Молдове. Теперь вот Дьяков предал собственный народ, его самобытность и историческую память. По большому счету, Дьяков предал Родину, предал своих родителей.

Дьяков знает, что теперь предательство ненаказуемо. Напротив, поощряемо. Поощряемо деньгами, должностями, функциями. Что ж, настал момент для учреждения нового государственного ордена - ордена Иуды. Вручается за беспринципность и предательство. Безусловно, первым кавалером ордена Иуды первой степени должен быть Дмитрий Дьяков».

Остается добавить, что за использование "особых" технологий политического паразитизма Дьяков был прозван Сосущим.

О том, что он "насосал" за свою политическую карьеру, читайте здесь: http://www.vedomosti.md/news/semya-dyakovyh-budet-stroit-parkovki-na-meste-arhitekturnyh