В 2017 году более 640 детей ушли из дома, большинство - девочки в возрасте 15 лет. Эти дети выбрали жизнь на улице или в других местах либо из-за непонимания в семье, либо потому, что хотят быть независимыми. Данные были представлены в ходе пресс-конференции, организованной в рамках Международного дня беспризорных детей, передает IPN.

„В 474 случаях дети ушли из семьи, в 107 случаях покинули центры временного размещения, в 44 случаях дети ушли из домов семейного типа, а в 15 случаях ушли из интернатных учреждений”, - сообщил начальник Главного управления общественной безопасности Генерального инспектората полиции Марин Максиан. По данным полиции, из домов семейного типа и интернатных учреждений дети бегут потому, что их не устраивают правила, которые им навязывают, поэтому выбирают жизнь на улице.

„Из общего числа детей, которые покинули в прошлом году свои семьи, 269 сделали это в первый раз. 295 детей ушли из дома во второй раз, а в 49 случаях дети убежали в группе. Точнее, покинули центры временного размещения в группе, находясь под влиянием своих сверстников. Эти цифры показывают снижение тенденции, но проблема остается, и это нас тревожит, потому что ежегодно около 269 детей пытаются уйти из дома и ищут жизнь на улице”, - сказал глава ГУОБ.

Большинство беспризорных детей это девочки. „Тенденция ухода из дома сохраняется среди девочек из-за смены ролей, а так же из-за отсутствия отцовского воспитания”, - сказал Марин Максиан.

В контексте разногласий в семье, дети, которые бросают дом, жалуются на не совсем хорошие отношения с родителями, на экономические вопросы или на физические, психологические и даже сексуальные злоупотребления. „Не только дети из социально уязвимых семей покидают свои семьи, но так же из полных, хороших семей. Они уходят, потому что не находят общий язык с родителями или потому, что не чувствуют необходимой любви со их стороны. А родители, в свою очередь, говорят, что понятия не имеют, почему дети ушли из дома, потому что они обеспечивают их всем необходимым: деньги, интернет, одежда, еда, но забыли о самых естественных вещах - любви, понимания и общения”, - добавил глава ГУОБ.

Еще одна причина, которая может заставить детей уйти из дома - это диктатура в семье, строгие правила, преувеличенный контроль, строгие запреты и др. Марин Максиан сообщил, что в прошлом году 7 детей стали жертвами торговли детьми с целью попрошайничества и сексуальной эксплуатации.

21 марта отмечается Международный день беспризорных детей. Этот день был учрежден в 1998 году Резолюцией Международного форума „Друзья беспризорных детей”, который прошел в Варшаве.