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Филип объясняет, откуда берутся деньги на повышение профессионализма армии
21.03.2018

Отмена обязательной воинской службы и повышение профессионализма Национальной армии будет осуществляться постепенно, на протяжении двух лет, уточнил сегодня премьер-министр Павел Филип.
По его словам, реформа армии будет финансироваться из государственного бюджета.

«Мы учли все проблемы в этой области и пришли к выводу, что повышение профессионализма Армии очень необходимо. Прямо на первом этапе нет необходимости в потоке финансов, впоследствии мы будем вынуждены найти дополнительные денежные средства, но это естественно, так как для того, чтобы иметь хорошо подготовленную армию, эту армию нужно финансировать, и я не раз говорил, что мы готовы к этому», - заявил Филип.

Глава исполнительного органа выразил убеждение, что в государственном бюджете наберется достаточно денежных средств  для увеличения финансирования сектора обороны.
«Деньги в бюджет поступят от налогов, которые мы сможем собрать. Мы получим больше налогов, если полностью реализуем программу реформ, в том числе в юстиции, чтобы стать более привлекательными для инвесторов. Эта формула  проста на первый взгляд: верховенство закона, меньше бюрократии, инвестиционная привлекательность», - добавил Филип.


 
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