Сильвия Раду проверяет, чистят ли экономические агенты тротуары

И.о. мэра Кишинева Сильвия Раду лично проверяет, выполняют ли структуры мэрии и экономические агенты свои обязательства.

"Я в последний раз обращаюсь к экономическим агентам с призывом очищать тротуары в соответствии с их обязательствами. Я отправила преторов секторов, чтобы применить санкции к тем, кто не убирает.

Бесполезно чистить дороги, если они заблокированы автомобилями, которые стоят на дороге, потому что парковочные места покрыты снегом.

Мы также видели много мест, где экономические агенты соблюдали законодательные положения и очищали территорию. Я благодарю их за работу», - написала Раду в сообщении на facebook, цитирует unimedia.info.

Согласно коммюнике мэрии Кишинева, в течение ночи 67 автомобилей муниципальной службы рассыпали 810 тонн противоскользящего материала.