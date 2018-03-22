Уголовное дело против четырех руководителей Unibank передано в суд

Уголовное дело против четырех руководителей коммерческого банка Unibank передано прокуратурой в суд.

Как сообщает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры антикоррупции, речь идет о бывших президенте, вице-президенте, а также руководителях юридического и финансового управлений банка.

По данным следствия, в 2013-2014 гг., являясь членами кредитного комитета банка, в нарушение внутренних регламентов и нормативных актов Национального банка Молдовы, одному экономическому агенту выдали четыре кредита на сумму $16 млн. и 15 млн. евро. Заем до сих пор не погашен.

Экономический агент - получатель кредитов был учрежден гражданином России, который ни разу не пересекал границ Молдовы. Он действовал совместно с гражданами Молдовы, которые организовали получение доверенности от имени еще одного гражданина РМ, по основной специальности водителя грузовика, на регистрацию компании-получателя кредитов. Она была зарегистрирована за сутки до получения в Unibank первого кредита в $8 млн.

На недвижимое имущество и автомобили обвиненных банкиров наложен арест. Им вменяется в вину статья 239 УК "Нарушение правил кредитования", которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

В отношении гражданина России, на имя которого оформлены кредитные договора, а также ряда соучастников аферы уголовное дело выделено прокурорами в отдельное производство.