Примар Колоницы: Клан Гимпу ведет незаконный захват села

Клан Михая Гимпу, председателя Либеральной партии, проводит незаконный захват села Колоница, считает его примар Анжела Запорожан.

В среду на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ" она отметила, что "родственники Гимпу хотят приватизировать 5 га земли, которая находится в собственности примэрии".

"Получив от меня отказ, они попытались решить дело другим способом - через суд обязали меня как примара передать в их собственность данный участок. Но я решила бороться до конца. Дело дошло до Апелляционной палаты, которая установила законность моего решения, однако судебная тяжба продолжается до сих пор, и тем самым законно избранному примару не дают выполнять прямые обязанности, а заставляют бегать по различным судебным инстанциям", - сказала примар.

По ее словам, давление оказывается и через многочисленные проверки, которых только за прошедший год было около десяти.

"Чтобы доказать намерения клана Гимпу, приведу в пример одного из его родственников - Думитру, который занимает должность местного советника. С окладом в 2400 лей он является собственником около 13 га земли, владельцем пяти домов и джипа Toyota. Может ли позволить себе такую роскошь честный чиновник?", - возмущается примар.

Она утверждает, что "из-за действий клана Гимпу в селе до сих пор не удается достроить детский сад, который, на несмотря на все желание Гимпу приватизировать здание, все же остался в собственности местной администрации".

Советник Ион Кептене отметил, что на него неоднократно оказывалось давление со стороны родственников Гимпу, которые считали, что он "обязан Либеральной партии за то, что занимает должность советника". "Но их действия разрушили некогда процветающее село, они прошлись по Колонице, как ураган", - сказал он.

Присутствовавшие на конференции братья Думитру и Виорел Гимп обвинили примара во лжи, считая ее виновником всех проблем населенного пункта