Канду вынужден оправдываться по поводу обвинений в плагиате

Председатель парламента, вице-председатель правящей Демпартии Андриан Канду был заметно раздражен в связи с высказанными в его адрес обвинениями в пиратском использовании видеоматериалов известной французской компании для рекламы партийного проекта Chișinău Arena.

На проведенной им пресс-конференции, Канду не только оправдывался, но и обвинил журналистов издания Ziarul de gardă «в манипулировании» и искажении действительности.

По мнению Канду, то, что во всем мире является нарушением права на интеллектуальную собственность, в его случае было всего лишь «приведением примера».

Чиновник отметил, что целью использования ролика французской компании носило информативный характер и способствовало восприятию того «премьерного грандиозного проекта для Молдовы».

«Мы, политики, также будем вас квалифицировать за то, что делаете. И в данном, конкретном, случае, считаю, что вы манипулировали», - обрушился на журналистов председатель парламента.

Скандал разгорелся, после того как издание Ziarul de Gardă опубликовало комментарий французской компании, разработавшей концепт многофункционального спортивно-развлекательного комплекса Dunkerque Arena. Кадры из видеопрезентации этого проекта были использованы Демпартией для презентации собственного сомнительного проекта, названного Chișinău Arena.

Согласно заявлениям французской компании, ДПМ без разрешения использовала эту видеопрезентацию. «С нами не консультировались по поводу показа видеоклипа Arena Dunkerque, проекта, на который у нас есть право интеллектуальной собственности. Кроме того, очень огорчает то, что имя наших архитекторов не фигурирует в презентации видеоклипа», — говорится в ответе французской компании на запрос издания Ziarul de Gardă.