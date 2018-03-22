Карасин о переговорах: надо решать жизненные вопросы, а не витать в облаках

Замминистра иностранных дел Российской Федерации высказал свое мнение о процессе приднестровского урегулирования и его перспективах.

Главным достижением в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию стало то, что прямой диалог между руководителями Приднестровья и Молдовы привел к конкретным результатам. Такое мнение высказал замминистра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин на встрече с руководителями приднестровского региона.

"Главным, как я считаю, достижением конца прошлого года в переговорах стало то, что прямой диалог между руководителями Приднестровья и Молдовы привел к конкретным результатам. Это никто не оспаривает", — уверен российский дипломат.

Карасин подчеркнул важность также того, что все договоренности, достигнутые благодаря усилиям Тирасполя и Кишинева на переговорах в формате 5+2 в Вене в ноябре 2017 года, были реализованы и стали частью повседневной жизни.

"Я вижу абсолютно ясное понимание, что нужно решать практические задачи и не витать в облаках, рассуждая на темы каких-то окончательных сценариев, политического урегулирования, а надо идти через решение жизненных вопросов", — отметил он.

Дипломат выразил надежду, что тема доведения до реализации договоренностей прозвучит от приднестровской стороны и на встречах с Франко Фраттини, который сейчас является главным участником переговорного процесса от ОБСЕ.

"Человек он здравый, судя по его публичным высказываниям. Я его лично не знаю. Подход его полностью соответствует тому, о чем мы говорили. Практические дела, жесткий контроль за их реализацией", — отметил он.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский перечислил те вопросы, по которым стороны нашли общий язык — по апостилизации приднестровских дипломов, функционированию в Приднестровье молдавских школ с обучением на основе латинской графики, договоренностям в области телекоммуникаций и землепользования в Дубоссарском районе, по возобновлению движения по мосту, соединяющему через Днестр правый и левый берег.

"Все это злободневные вопросы, без решения которых нельзя было бы двигаться дальше. Но нельзя пребывать в эйфории от достигнутых договоренностей, их надо довести до реализации. И именно Российская Федерация вырабатывала в свое время механизм внедрения достигнутых договоренностей. За что мы благодарны", — сказал лидер Приднестровья.

Красносельский также отметил другие актуальные темы, по которым Приднестровье считает необходимым проводить обсуждение уже сейчас. Это разблокирование железнодорожной станции "Слободка", разработка механизма выдачи номерных знаков приднестровскому автотранспорту для возможности участия в международном движении, разрешение банковского вопроса и прекращение политически мотивированых уголовных дел, а также сотрудничество между торгово-промышленными палатами.

Ирина Ляхова