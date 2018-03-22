Партия Шор представила своего кандидата на пост примара столицы

В среду, 21 марта, политическая партия Шор представила своего кандидата на пост генпримара муниципия Кишинёв. Им является вице-примар города Орхей Регина Апостолова, экс-претор сектора Рышкань и бывший муниципальный советник в Кишинёве, передаёт IPN.

На брифинге для прессы председатель партии, примар Орхея Илан Шор заявил, что новые выборы на самом деле являются лишь пустой тратой средств, потому что примара выбирают всего на год, а Муниципальный совет остаётся в своём прежнем составе. По его мнению, выборы примара и выборы в КМС должны быть проведены одновременно. Несмотря на эти обстоятельства, отметил Илан Шор, партия не может остаться в стороне от избирательного процесса.

Регина Апостолова проявила свой профессионализм в период работы на различных постах в столице. В качестве вице-примара Орхея она также воплотила в жизнь замечательные проекты, рассказал Илан Шор. Биография этого кандидата содержит одни лишь положительные моменты, которые показывают, что и в столице ей удастся изменить ситуацию к лучшему за очень короткое время, добавил Шор.

Отвечая на вопрос о том, почему он сам не баллотируется в примары столицы, Илан Шор сообщил, что он не уходит с поста примара Орхея, потому что он выполнил ещё не все обещания, данные местным жителям.

По словам самой Регины Апостоловой, возможность баллотироваться в примары Кишинёва является для неё большой честью, и она убеждена в том, что, вместе с командой партии Шора, ей удастся осуществить в столице прекрасные вещи, как это уже делается в Орхее. Проблемы Кишинёва не сильно отличаются от тех, что существовали в Орхее, потому что и здесь люди хотят видеть хорошие дороги, игровые площадки, зоны отдыха, достойные зарплаты и т. д., и всё это можно обеспечить за короткое время, заявила кандидат в примары. Регина Апостолова добавила, что примэрия является не ареной политических дебатов, а центром развития и реализации экономических и социальных проектов.

Заместитель председателя партии Шор Марина Таубер заявила, что до сих пор в Кишинёве примаров избирали по политическим и геополитическим критериям, а не исходя из их навыков и опыта. По её словам, команда этой партии умеет работать и будет трудиться плечом к плечу, чтобы доказать, что изменения возможны. И то, что уже сделано в Орхее, служит доказательством того, что успех будет достигнут и в Кишинёве.

Что касается новых выборов в других населённых пунктах страны, в том числе в муниципии Бэлць, то своих кандидатов партия представит в другой раз.