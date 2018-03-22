Житель «молдавской Рублевки» в Кишиневе и владелец люксового автомобиля: Если украл я, то это воровством не считается!

Нувориш на глазах собственных детей совершил постыдный поступок, не выходя из машины – просто открыв дверь

Сейчас будет прямой массаж мозга, потому что речь пойдет о таком явлении, как Откровенный Махровый Капец. Вывела и задумалась. К чему оно приведет? Откуда взялось? Передается ли по наследству? Но обо всем по порядку.

У одного моего знакомого украли собаку. Ничего особенного. Все, как обычно - стоял пес у ворот (какого лешего он стоял у ворот, а не был во дворе – это другая история: у нас люди на зеленый сигнал светофора идут и их давят, как тараканов). Так вот. Микрорайон обособленный, из тех, где дома – нечто среднее между Диснейлэндом и Лувром. То есть, все вроде как, при деле, при бабках, при тачках и т.д. И вот проехала машина, уровня, как я понимаю, не Фольксваген-гольф какой-нибудь, а намного покруче. Автомобиль остановился, дверца открылась, собачку приняли и «досвидос».

Вся пикантность и глубина мизансцены заключается в том, что в машине сидели дети. И вот вам, пожалуйста - можно сколько угодно дальше рассуждать на тему отцов и детей. То есть люксовая тачка с семейством в ней среди бела дня у ворот дома откровенно ворует собаку.

Нет бы, чтоб отец семейства или мать вышли из машины, чтобы постучать в ворота и спросить:

- Уважаемые, а не ваш ли пес гуляет без присмотра?

Ничего подобного.

Я люблю эту ситуацию. Она - своеобразный индикатор уровня развития общества.

Я могла бы привести другие примеры этого явления, например, написать о том, как я подралась, когда меня откровенно хотели кинуть на деньги за мою работу. И не раз, и не два. Как за всю свою жизнь работы в качестве дизайнера, причем, как физического лица, так и юридического, я сталкивалась с какими угодно формами «кидосов», но, видит Бог, я в минуты откровенной наглости чувствую состояние, когда забрало падает на шлеме и тогда - кранты. Но все эти ситуации не так красочны, не так разноплановы, не так выразительны, не так указывают перстом в будущее, как эта.

- Вы понимаете, детям, преподали урок. Да еще какой. Воруй. Если воруешь ты – это воровством не считается. То есть, вся семья сама себе выписала индульгенцию. Почему – то мне кажется, что родители к такому выводу, когда можно ВСЕ, тоже не сразу пришли. Но как? В их семьях так было принято? Не верю. Каноны таких понятий, как воспитание, честь, совесть, культура рухнули в 90-е, значит это и есть точка отсчета и, если правильно мое предположение, что все идет из семьи, то - мой Бог, ЧТО вырастет из этих детей и ЧЕМУ они, в свою очередь, научат своих детей. Первобытнообщинный строй не за горами. Потому что безнаказанность делает свое дело.

Внушаю себе, что не капец, а случай, не деградация и вседозволенность, а свободные нравы, не хабальство, а непосредственность: ну, не знали они, что это воровство.

И все равно. Прихожу к выводу, что настало время, когда люди берут за основу и следуют совсем другим примерам.

Это в моем детстве старушку через дорогу перевел, и ты герой и пример для всех. Сейчас старушку эту ты через дорогу переведи и прямиком к нотариусу, чтоб время не терять. А если после этого, она ест много и все жива, так ты на нее подушечку аккуратненько положи, никто и не заметит. Бр-р-р!

Близкое столкновение ужасающей действительностью, порой, внушает мне следующие мысли.

1. Я убежденная противница демократии.

2. Бить людей можно.

Я читала, что Александр Македонский завещал похоронить себя ладошками кверху, дескать, уходит с пустыми руками. А я каждый раз, увидев пример этого явления, думаю об этом.

Здесь полагается сказать какую-нибудь стойкую мудрость, типа: «Поживем - увидим», например.

ОКСАНА ШИШКО-КОЗЫРСКАЯ