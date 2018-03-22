"Взорвут" ли Молдову унионисты в ближайшие дни?

Этот вопрос находится сейчас в центре внимания и общества, и молдавских политиков.

Интересно, что сами организаторы мероприятий заявляют, что они проводят мирные акции. Но во что эти акции могут вылиться, пока не знает никто.



С одной стороны, существует определенная карикатурность и театральность в действиях унионистов. Хочу подчеркнуть, что самую большую активность проявляют не местные сторонники объединения, а организации и политики из соседней Румынии. Так вот, для них важно, чтобы произошло масштабное шоу. И эта постановка, если она получится, может дать толчок реальным процессам.



Допустим, многотысячная толпа потребует от парламента неких действий 27 марта, включить в повестку дня вопрос об объединении? Как будет действовать власть? Пойдет на поводу? Ведь 64 парламентария являются гражданами Румынии. Так вот, даже при том, что перед нами постановка - последствия будут.

Какие?