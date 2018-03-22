"Взорвут" ли Молдову унионисты в ближайшие дни?

|
|
...
|
Главная
Этот вопрос находится сейчас в центре внимания и общества, и молдавских политиков.
Интересно, что сами организаторы мероприятий заявляют, что они проводят мирные акции. Но во что эти акции могут вылиться, пока не знает никто.
С одной стороны, существует определенная карикатурность и театральность в действиях унионистов. Хочу подчеркнуть, что самую большую активность проявляют не местные сторонники объединения, а организации и политики из соседней Румынии. Так вот, для них важно, чтобы произошло масштабное шоу. И эта постановка, если она получится, может дать толчок реальным процессам.
Допустим, многотысячная толпа потребует от парламента неких действий 27 марта, включить в повестку дня вопрос об объединении? Как будет действовать власть? Пойдет на поводу? Ведь 64 парламентария являются гражданами Румынии. Так вот, даже при том, что перед нами постановка - последствия будут.
Какие?
Возможен тот вариант, что я уже отметил, - ускорение объединительных тенденций. А возможен и другой.
С другой стороны, не исключено, что власть просто хочет, чтобы "пар" унионистов ушел в свисток. Режим не может перед выборами воевать с активистами "унири", потому что часть этого электората поддерживает и ДПМ, и ЕНПМ Лянкэ.
Именно поэтому мы и видим как бы невсамделешнюю "унирю". Нынешняя власть рассматривает этот вопрос как сделку. Что выигрывает сейчас г-н Плахотнюк от объединения? Он что, шел целенаправленно к единоличной власти для того, чтобы потом преподнести Бухаресту ключ от Молдовы на подносе? Нет, конечно. Таким образом, сейчас объединения не будет. Об этом говорят сами "истинные унионисты". Они считают, что унионизм превращен политиками и прочими проходимцами в бизнес, в товар. Деньги приходят из разных источников. Хорошие деньги. Но процесс объединения имитируется. И так и есть.
В общем, пока условия не созрели. Но угроза ликвидации Молдовы сохраняется и будет становиться все более ощутимой.
Удастся ли избежать провокаций? Будет странно, если определенные силы этим моментом не воспользуются. Но любые самые незначительные инциденты пойдут на пользу сторонникам государственности Молдовы. Никто из жителей Молдовы не хочет, чтобы здесь происходило то, что сейчас мы видим на Украине. Кому хочется, чтобы территория их проживания превращалась в зону боевых действий?
Кстати, это хорошо понимают организаторы мероприятий. Нет смысла перегибать палку - страна просто развалится на части.
Унионисты-прагматики понимают, что нужно дальше проводить политику ползучего поглощения, соединять инфраструктуры, захватывать молдавский рынок, готовить население. Потом все произойдет естественным путем. А резкие движения могут привести к обратному результату.
Все эти соображения подводят к выводу, что организаторы мероприятий попытаются пройти по острию бритвы, тщательно балансируя.
Но если принять во внимание то, что Румыния не является самостоятельным игроком в "большой игре", нужно задуматься о том, не интересно ли крупным игрокам создать здесь дополнительный очаг напряженности? Поэтому надо оглянуться на то, что происходит вокруг, в мире, и анализировать тренды. А здесь мы видим обострение противоречий и рост напряженности по линии Запад-Восток, ЕС - США, Восток Европы и Запад Европы, Украина вот-вот "взорвется", не говоря уже о Ближнем Востоке.
Разве можно исключить из расчетов то, что Запад на самом деле планирует устроить в Молдове провокацию и обвинит потом в этом Россию и Путина?
Когда госсекретарь супердержавы трясет перед всем миром пробиркой, за этим следует масштабное вторжение в суверенную страну, а впоследствии выясняется, что химическая угроза была придумана, то готовым нужно быть ко всему.
Сергей ТКАЧ
Обсуждение новости
|