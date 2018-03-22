Но от Прута и до Черных морей: «Пять тысяч человек будет воевать в Молдове, а три миллиона стоять, смотреть и подбадривать?!»

Бывшие министры обороны Молдовы рассуждают о преимуществах и недостатках профессиональной армии

Напомним, что на днях было принято решение об отказе от обязательной военной службы и полном ее переводе на профессиональную основу.

Реформа армии будет осуществляться поэтапно, приблизительно в течение двух лет, а первые сокращения в плане призыва будут сделаны уже этой осенью. Между прочим, в национальной армии служит около 5 тысячи человек и предполагается, что зарплаты молдавских военнослужащих составят суммы от10 тысяч леев и выше.

«Многие подразделения и так уже полностью перешли на контрактную основу»

- Армия Республики Молдова должна быть переведена в полном объеме на военную службу по контракту. Для этого, однако, необходимы и значительные инвестиции, - заявил бывший министр обороны Виталий Маринуца на телеканале Publika TV. - До настоящего времени многие подразделения перешли полностью на военную службу по контракту. Армию нужно полностью перевести на военную службу по контракту, для чего необходимо конституционно отменить обязательную военную службу. В то же время, необходимо сделать расчет относительно расходов, связанных с этим, необходимые сроки с тем, чтобы не случилось как с концепцией реформирования военного сектора 2001 года.

По мнению Виталия Маринуцы, именно военнослужащие должны разработать планы перехода к профессиональной армии, а политики должны быть готовыми обеспечить бюджет для армии в размере не менее 1% от ВВП, в течение не менее пяти лет.

«Наемник принимает на себя обязательство за определенное вознаграждение защищать страну и идти за нее в бой»

- Этот вопрос актуален последние 7-10 лет, - считает Валерий Плешка. - Этот вопрос затрагивал периодически политический класс страны и заинтересованные ведомства. Сегодня, как никогда, эта тема актуальна. Я поддерживаю эту инициативу.

- Хватит ли Молдове средства на проведение такой дорогостоящей реформы в национальной армии?

- Партия, которая выдвинула эту инициативу, берет на себя ответственность за реформы в стране, в частности, за реформирование сектора обороны. Раз берут на себя такую ответственность, значит, знают, где изыскать финансовые потоки. Более того, сегодня Молдова в сотрудничестве с партнерами по развитию наверняка согласовывает с ними свои планы. Сектор безопасности в мире, в частности, в черноморском регионе, неспокойный и нестабильный. Сейчас и надо реформировать нашу армию. Но эта реформа затянется на несколько лет, необходимо структурировать нашу армию — что-то укрупнить, что-то упразднить. Это совсем непросто! Мой ответ — однозначно да, надо переходить на контрактную основу!

- Не получится ли так, что уровень патриотизма в стране упадет? Не дай Бог, что-то случится, некому будет страну защищать...

- Если разделить патриотизм, как принцип, и защиту Родину — как обязанность, обязанность по защите страны возникает, когда наемники подписывают договор с государством. Он же принимает на себя обязательство за определенное вознаграждение защищать страну и идти за нее в бой. Поэтому защита будет обеспечена. Теперь что касается патриотизма. К сожалению, в Молдове на уровне государства, государственной политики очень мало внимания уделяется военно-патриотическому воспитанию или идее, консолидирующей нацию. В этом вопросе у нас, конечно, упущение есть. Давайте не только в военном секторе, но и в других областях будем говорить о патриотизме. Почему, к примеру, врачи уезжают из страны, вроде, любят ее? Потому что мало платят и к ним нет уважения. То же самое касается и педагогов. А вот если мы переведем нашу армию на профессиональную основу, ограничимся определенным контингентом, но станем хорошо платить, требовать с них защиты, участия в миротворческих операциях, и тогда на примере армии возродим чувство патриотизма.

«Получается, мы всю оборону страны возлагаем на пять тысяч человек!»

- В принципе, в 2002-м когда мы разрабатывали военную реформу до 2014 года, она предусматривала модернизацию и профессионализацию армии, в том числе, ее переход на контрактную основу, - рассказывает «Комсомолке» Виктор Гайчук. - Необходимые условия для создания профессиональной армии это, во-первых, финансирование. Порядок финансирования становится намного выше. Возникает вопрос — откуда финансы на профессиональную армию? Может, уменьшат количество военнослужащих? Вот скажем, сегодня у нас 5500 военнослужащих, примерно половина из них — это солдаты срочной службы. Имеется в виду замена срочников контрактниками? Если да, то расходы, конечно же, возрастут. Но ведь экономика нашей страны не стала такой, чтобы мы могли себе тратить на оборону в разы больше. Второй вопрос — подготовка резерва. Вдруг, мы говорим гипотетически, начинаются широкомасштабные боевые действия, идут потери, кем мы будем восполнять личный состав? Во время приднестровского конфликта мы сразу из резерва призывали, призывали и призывали! Уже подготовленных людей! А если не будет срочной службы, значит, этот резерв исчезает как класс.

Патриотизма станет меньше...

- Получается, что мы всю оборону страны возлагаем на пять тысяч человек. «Ребята, до свидания!», а мы, все три миллиона с чем-то, стоим и смотрим? Армия несет воспитательно-патриотический посыл, а с профессиональной армией он исчезает. Многие страны в начале двухтысячных перевели свои армии на контрактную основу, но с 2012-2014 годов они пересматривают свое отношение к этому вопросу. Поэтому, если смотреть стратегически на обороноспособность страны, то этот фактор — патриотизм — должен оставаться. Я бы придерживался такого мнения: конечно, мы должны иметь небольшую армию, многие воинские части, такие, как батальон спецназначения. «голубые каски», должны быть полностью укомплектованы по контракту. Военный призы я бы оставил для 30% личного состава национальной армии. Пусть военный призыв будет небольшим, но он должен существовать. Это, во-первых,экономия средств, во-вторых, подготовка резерва и, в-третьих, это воспитательно-патриотический момент.

КСТАТИ

Уже стало известно, во сколько обойдется нашей стране переформатирование армии. В сумму около 10 миллиардов леев обойдется Молдове отказ от срочной службы и перевод национальной армии на контрактную основу.

ЛЕОНИД РЯБКОВ