Паутина Шора. Как практичный бизнесмен придал торговым точкам функции территориальных партийных организаций

В социальном магазине партии Шора на улице Алба Юлия в Кишиневе с утра толпятся в очереди пенсионеры и инвалиды. Многие – с большими сумками на колесиках. Цены ласкают глаз. Что здесь происходит: реализация филантропической программы раскаявшегося грешника – или партийный подкуп избирателей?

Продовольственная корзина от Илана Шора

Продуктовый набор в таком магазине стоит 73,70 лея. Мы подсчитали, сколько экономят люди в очереди, купив по килограмму гречки, гороха, лапши, овсяных хлопьев, печенья, а также 500-граммовый пакет сметаны, один батон отрубного хлеба и три белых батона. Такой же набор продуктов в обычном супермаркете обходится в 125,40 лея. Разница в 52 лея 70 бань для стариков и инвалидов с нищенскими пенсиями – манна небесная.

«Мясом как таковым здесь не торгуют, - рассказала нам пенсионерка Галина Ивановна, завсегдатай магазина Шора. - Но имеется ассортимент дешевых изделий из мяса переработанного: 77 лей – колбаса домашняя, 38 лей – куриные крылышки, меньше 30 лей - пельмени. В супермаркетах колбасу дешевле ста лей вы не найдете, крылышки продают по 50,5 лея за кило, пельмени – примерно по 50 лей».

Правда, мясное старики берут плохо: видимо, даже такие цены им не осилить. Гречку покупают по 9 лей, в других магазинах предлагают и по 11 лей. Туалетную бумагу по 2,20 лея расхватывают: в городе она стоит не менее 5 лей. Отовариваться в магазинах Шора можно каждый день на сумму не более тысячи лей. Это немало. Если кто-то и берет товар для перепродажи – много он на этом не заработает, но все же получит прибавку к пенсии, против чего Илан Шор не возражает.

Товары отпускаются по пластиковым картам, есть оборудование для их сканирования. Владельцем карточки стать не легко, а очень легко: нужно только предъявить пенсионное удостоверение. Обладателей карты ждут приятные сюрпризы. Читательница Мария Васильевна Л. рассказала нам о том, как в день ее 70-летия от Шора неожиданно привезли букет цветов. Женщина-курьер очень спешила и обмолвилась, что юбиляров, которым она должна доставить букеты, в этот день много.

Магазин как территориальная партийная организация

Если верить пресс-релизам партии Шора, более 37 тысяч пенсионеров и лиц с особыми потребностями уже владеют социальными карточками. Их число нужно умножить минимум на два, а то и на четыре-пять. Потенциальный избиратель Шора – не только пенсионер или инвалид, оформивший карту в социальном магазине, но вся его семья, дети и внуки. До парламентских выборов 2018 года партия обещает открыть еще более 100 таких магазинов по всей республике.

Таким образом, база данных избирателей партии Шора формируется не в территориальных организациях партии, а в сети социальных магазинов. Имея конкретные адреса, можно делать почтовую рассылку, обзванивать клиентов по телефону, приглашать на митинги - такие, какой состоялся на прошлой неделе у офиса партии Майи Санду. Главный метод пропагандистского воздействия – продовольственная корзина от Шора.

Легко сравнить затраты на содержание территориальной партийной организации и на содержание социального магазина. В первом случае партия тратится на зарплаты, транспортные, канцелярские и прочие расходы, но ощутимых политических дивидендов может и не получить. Во втором имеет и политическую, и финансовую прибыль – и никаких убытков. Выгода очевидна.

Все это хорошо рассчитал Илан Шор, который изобрел и поставил на поток незатратный метод «партийной работы».

Как формируются цены на продовольствие для бедных

Согласно постановлению правительства №774 от 2016 года о продажных ценах социально значимых товаров они должны реализовываться по закупочным (отпускным) ценам с применением торговой надбавки, не превышающей 20 процентов. В случае хлеба и калачей торговая надбавка не должна превышать 10 процентов.

В перечень социально значимых правительство включило всего 13 позиций товаров: хлеб весом до 600 граммов, калачи весом до 300 граммов, молоко жирностью до 2,5 процента включительно, кефир жирностью до 1 процента включительно, творог жирностью до 5 процентов включительно без добавок, сметана жирностью до 10 процентов включительно, масло жирностью до 79 процентов включительно, масло подсолнечное, мука пшеничная (за исключением муки из твердых сортов пшеницы), рис, гречка, крупы, детское питание.

Не густо! Все это государство считает товарами для бедных. То есть бедноте не положено ни фруктов, ни овощей, ни мяса, ни рыбы, ни сыров, ни бакалеи. Между тем на Украине, например, к социально значимым продуктам относятся мука, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки простой рецептуры, макаронные изделия, крупы, рис, говядина и свинина, мясо птицы, курятина в тушках, колбаса вареная, молоко, масло сливочное и подсолнечное, творог, куриные яйца, сахар и овощи, всего 15 категорий товаров, на которые правительство ограничивает наценку в магазинах.

Однако молдавский закон предусматривает возможность махинаций с ценами даже на немногие социально значимые товары.

«Существует такое жульничество, придуманное правительством и минэкономики: на товары, подлежащие переработке в коммерческой единице, могут применить надбавку до 40 процентов, - рассказывает экономический аналитик Думитру Барбалат. - Что это означает? Например, магазин закупает рис, сахар, крупы в мешках. А потом сортирует и фасует в пакеты, скажем, по килограмму. На коммерческом языке это означает, что для данного товара изменен торговый код, то есть он был переработан. В итоге для большинства социально значимых товаров постановление правительства об ограничении надбавки 20 процентами – звук пустой. По тем же правилам можно смело применять надбавку в 40 процентов. И применительно ко всем, даже социально значимым, товарам из скудного перечня коммерция законно ее применяет. А для всех остальных товаров надбавка не ограничена. Циничные торгаши были всегда. Но кто им устраивает вольготную торговлю? И разве все эти блага им дают бесплатно?».

Почему Шор ничего не теряет на продаже дешевой еды

В советские годы максимальная торговая наценка составляла 12 процентов, а на социально значимые продукты – 8 процентов. Во многих странах мира она законодательно регулируется без всякого социализма. В Европе действуют специальные законы в области ценообразования, регламентирующие установление максимальных потребительских цен на отдельные группы товаров.

В США торговая наценка составляет не более 17 процентов от цены производителя, на молоко наценка, например, в Нью-Йорке ограничена 11 процентами. Средняя наценка в Эстонии - 24-25 процентов, наименьшие наценки в ЕС - в Словении, Болгарии и Румынии, в целом максимальная надбавка редко превышает 25 процентов.

В Молдове цены свободные. Рынок продовольствия захватывают торговые сети, контролируя значительную часть продаж. Маленькие магазины и рынки ликвидируются, торговля получает неограниченные возможности. Ни одна левая партия за много лет не включала в свою программу обещание регулировать торговую надбавку. Вот почему еда у нас такая дорогая. Вот почему можно заработать, даже если продашь ее немного дешевле. И этим пользуется Шор.

Оргевский мэр все рассчитал: люди тратят на питание весь свой доход и думают только о хлебе насущном. Талоны на обеды, введенные с этого года, будут выдаваться только тем, кому они не нужны. В этих условиях Шор придумал открывать социальные магазины для полуголодных и реализовывать продовольствие с торговой надбавкой, которая, с одной стороны, меньше, чем в соседних точках, а с другой - все равно дает возможность получить прибыль, да еще и огромные политические дивиденды.

Но для реализации такого проекта нужно иметь опору во власти, иначе раздавят за демпинг. А сила у Илана Шора есть.

А ведь это могли быть «магазины Плахотнюка»

Проект был обкатан в Оргееве, где в 2015 году открыли первые магазины для пенсионеров и инвалидов. Сегодня их 14 в Оргееве, Кишиневе, Чадыр-Лунге, Калараше и в Комрате. В 22 населенных пунктах Оргеевского района работают так называемые «мобильные социальные магазины» - автофургон курсирует по селам и продает пенсионерам знаменитый хлеб по 2 лея от Шора и другие продукты.

И ведь нельзя сказать, что Илан Шор сам изобрел эту нетрадиционную форму «партийной работы». Первыми ее освоили коммунисты, открывшие сеть городских магазинов «Ветеран». Но не придали открытию особого значения, считая, что голоса пенсионеров и так принадлежат ПКРМ при любом раскладе. Почувствуйте разницу: все расходы тогда нес местный бюджет.

Много лет с идеей социальных магазинов носилась Демпартия. В ноябре 2013 года инициативу, выдвинутую Владом Плахотнюком, а также тогдашним лидером ДПМ Марианом Лупу, почетным председателем Дмитрием Дьяковым, спикером Игорем Корманом, вице-спикером Адрином Канду и депутатом Сергеем Сырбу, даже рассмотрели на заседании профильной парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности и обороны. Плахотнюк заявил, что магазины «должны быть внедрены государственными институтами» и обещал из собственных средств открыть несколько таких магазинов, «чтобы придать ответственности госорганам».

Но ни один магазин не был открыт. Такой штрих: расходы на функционирование «магазинов Плахотнюка» также предполагалось черпать из местных бюджетов. Так и было в советское время, когда работали социальные магазины для ветеранов, диабетиков и онкобольных, а также в первые годы независимости, когда работу магазинов и социальных столовых для пенсионеров организовывал столичный мэр Серафим Урекян. Ясно, что у большинства сельских и городских бюджетов денег на это не было и нет, и лишь в Гагаузии власти что-то делают, чтобы у стариков был хлеб по льготным ценам. Инвестировать свои деньги в социальные проекты даже имея перспективу окупаемости на выборах демократы не пожелали. Они пошли другим путем.

Детям – мороженое, взрослым - 10 тысяч бесплатных круассанов

Проектом социальных магазинов партия Шора не ограничилась. Она давно раздает бесплатные блага, используя возможности муниципального бюджета Оргеева и своих благотворительных фондов.

Если мэрия берет кредиты, как это делали коммунисты в Бельцах, оргеевцам все блага выйдут боком: по данным Счетной палаты, кредит в 10 миллионов превратился в 25-миллионный долг, кредит в 2 миллиона долларов обернулся долгом в 9 миллионов лей. Всего в 2014 году бюджет Бельц потерял только на двух кредитах 20 миллионов лей.

В 2016 году в городе открыли обновленный парк Иванос с новыми скамейками, освещением аллей, парковкой и газоном с автоматической системой полива. Через год, в день защиты детей, в парке появился городок аттракционов «OrheiLand», построенный муниципалитетом под руководством мэра Илана Шора и общественной ассоциацией «Pentru Orhei». Дети получили бесплатное мороженое.

Сегодня социальные проекты под лозунгом партии включают еженедельную материальную помощь малоимущим на содержание или медицинское лечение. Предприятие «Apă Canal Orhei» с 1 августа 2015 года покрывает 50 процентов тарифа из расчета 4 кубометра воды в месяц на питьевую воду для физических лиц. В оргеевских детских садах уже не вносят деньги в родительский фонд - расходы взяла на себя общественная ассоциация «Pentru Orhei», выделяя по 200 лей на ребенка.

Среди реализованных социальных программ - открытие теннисной школы со всей инфраструктурой, строительство бассейна. Есть пункт бесплатного проката 50 велосипедов, в молодежном центре предлагают бесплатные курсы иностранных языков, установили 50 компьютеров, подключенных к интернету. В рамках праздничных лотерей разыгрываются сотни ценных призов, главным из которых становится автомобиль, бесплатно раздается угощение.

Новый год в Оргееве начался в канун Рождества по новому стилю и продлился до 21 января. В новогоднюю ночь на площади раздали 10 тысяч бесплатных круассанов. На рождественской ярмарке «по специальным ценам» можно было купить угощения, деликатесы к столу, сувениры и подарки. На четырех огромных горках для катания, привезенных из Испании, Украины и России, а также на ледовом катке все желающие могли веселиться бесплатно. С концертной программой выступили легенды мировой эстрады – группы Чингисхан, Арабески и Эйс оф Бэйс, цирковые и театральные труппы. Были световые шоу и фейерверки. По оценкам организаторов, ежедневно праздник посещало до нескольких десятков тысяч гостей. Из столицы и районных центров прибывали бесплатные автобусы, привозя в Оргеев всех желающих, они ездили по кишиневским улицам с мегафонами и собирали горожан.

Более года назад партия запустила проект «Клуб золотого возраста», создав площадки для общения и проведения досуга пенсионеров. Во многих регионах страны арендуются актовые залы лицеев и гимназий. В канун нового года более 700 участников станцевали вместе с Иланом Шором, Ионом Суручану, Яном Райбургом, а затем были приглашены за праздничный стол. «Я работаю на рынке, работа тяжелая, - рассказал нам пенсионер Борис. – Живу один, никаких развлечений не могу себе позволить. Хожу на такие встречи регулярно и очень благодарен их организаторам. Женщин приходит намного больше, чем мужчин, и это приятно».

Можно ли это назвать подкупом избирателей?

- Социальные магазины и другие проекты - это прямой подкуп избирателей, перетягивание симпатий социально уязвимых слоев населения, - комментирует адвокат Сергей Мишин. – Партия обещает сто социальных магазинов, но пока открыла только десять, заметьте: 86 магазинов собираются открыть в канун парламентских выборов.

Очевидно, что внутрипартийной работы как таковой в партии Шора не ведется. Нет программы, своего видения улучшения функционирования государства. Чтобы завоевать голоса избирателей, представители партии приезжают в район и раздают продовольственные карточки.

Вспомним, как в середине октября 2016 года, в самый разгар избирательной кампании, кандидат в президенты от партии Шора Инна Попенко была снята с выборов. ЦИК обратилась в апелляционную палату с требованием исключить Попенко из президентской гонки, потому что она использовала незадекларированные финансовые ресурсы и принимала участие в подкупе избирателей, раздавая социальные карточки пенсионерам Кишинева, которые должны были стать бенефициарами первого столичного социального магазина. Партия Шора покупает избирателей и в период между предвыборными кампаниями».

Итак, покупать голоса между выборами можно сколько угодно, закон этого не запрещает. Но и на выборах можно делать это практически безнаказанно. Хотя за подкуп избирателей закон предусматривает штраф до 42 тысяч лей или от 1 до 5 лет тюрьмы, известен лишь один случай наказания: аннулирования итогов выборов в народное собрание Гагаузии по избирательному участку №1/2. По версии прокуратуры председатель избирательного участка, жена экс-главы НСГ, и еще один человек во втором туре участвовали в подкупе избирателей в пользу одного из кандидатов, суммы взяток варьировались от 100 до 1000 лей.

Откуда деньги на подарки

Суд столичного сектора Буюкань 21 июня приговорил бывшего председателя админсовета «Banca de Economii» Илана Шора к 7,5 годам тюрьмы полузакрытого типа за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. Прокуратура просила 19 лет. До вынесения окончательного приговора Шора отпустили под судебный контроль.

Напомним, Влад Филат был осужден на девять лет лишения свободы именно на основании доноса Шора, заявившего, что он дал премьеру взятку в 250 миллионов долларов. На основании показаний того же Шора суд приговорил Вячеслава Платона к 18 годам заключения. Сам Шор обвиняется в том, что в 2014 году обманным путем получил в «ВЕМ» кредитов более чем на 5 миллиардов лей и отмыл их через офшорные фирмы. Информация подтверждается отчетом компании «Кролл». По решению суда вопрос возмещения денег «ВЕМ» будет рассмотрен на отдельном заседании, но когда этот произойдет?

По данным ГП «Registru», в Молдове около 3,971 миллиона населения. НБС считает, что среднестатистическая семья состоит из 3,1 человека. Итого в стране около 1,28 миллиона семей. Если разделить на всех 5 миллиардов лей, «позаимствованных» Шором, получится примерно по 3910 лей на семью – столько украдено лично им. Если разделить всю украденную сумму, миллиард долларов, на количество обобранных граждан, получим по 16 200 лей на семью.

Поскольку численность населения в базах данных госучреждений разная, могут быть и другие цифры. Так, председатель Центра правовых ресурсов Владислав Грибинча считает, что у каждой семьи украли по 20 тысяч лей. «Когда на кону стоит такая ставка, прокуроры должны были заниматься исключительно этим делом, дабы вернуть деньги», - сообщил он.

Сколько же на эти средства можно купить дешевой колбасы и гречки?

Ограбленные приведут грабителя в парламент

Мы поговорили с 20 посетителями одного из социальных магазинов Шора в Кишиневе. Все готовы голосовать за партию, которая дает возможность покупать продукты по льготным ценам. И все при этом отлично знают, что лидер партии принимал участие в краже миллиарда. Типичное объяснение: политики воруют поголовно, но только Шор делится с бедными. Люди готовы принять от Шора долю наворованного. Не исключено, что в итоге произойдет невероятное: ограбленные приведут человека, ограбившего их, в парламент.

Моралью, достоинством, здравым смыслом здесь и не пахнет.

Примерно так же развращает избирателей Демпартия. Ежедневно молдавские телеканалы расписывают щедрость плахотнюковского благотворительного фонда «Эдельвейс» и направляют камеры на бедняков, униженно изливающихся в благодарностях. Увы, такова психология бедности, многократно расписанная социологами. Агрессия и зависть по отношению к тем, кто богаче, меняются на сочувствие, сопереживание и поддержку, если богатый расщедривается на подачку. Тут и алчность, и ожидание мгновенной выгоды, и нежелание думать о последствиях своего политического выбора.

Для изменения психологии избирателей нужно, чтобы государство заботилось о гражданах, давало им работу и выстраивало эффективную систему социальных льгот для тех, кто трудиться не может. Но откуда возьмутся такие программы, если люди неизменно приводят к власти тех, кто умеет только воровать?

Василиса ФРУНЗЕ, Марина ТИМОТИНА