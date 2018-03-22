Модель с большой грудью выбрала кишиневского футболиста в программе «Давай поженимся»

Героиней популярной программы "Давай поженимся" стала модель с молдавскими корнями, замешанная в скандале с Андреем Аршавиным.

Последний выпуск программы "Давай поженимся" оказался на редкость интересным. Героиней проекта стала сексуальная модель Ольга Семенова. Девушка родом из Гагаузии, сейчас она живет и работает в Казахстане. В Алма-Ате она занимается модельным бизнесом и владеет spa-салоном.

На программе девушка оказалась после череды неудач в личной жизни. Ее мужчина, с которым она семь лет встречалась и даже жила в Казахстане, отказался от нее. Он из состоятельной семьи, которая не приняла выбор наследника.

- Он казах, а я гагаузка, его мама была против нашего брака. Я ему отдала столько лет, но в результате... - от воспоминаний 25-летняя Оля даже расплакалась.

Первым претендентом на ее руку оказался 38-летний адвокат Денис. Он сразу же преподнес ей уголовный кодекс. С ним у сногсшибательной блондинки оказалось много общего, ведь она тоже юрист по образованию. Вторым кандидатом выступил 45-летний владелец фирмы по продаже подъемно-транспортного оборудования. Сваха Роза Сябитова назвала Владимира самой выгодной партией. У мужчины внушительный список недвижимости в России и за рубежом и хорошие связи. На программе его поддержала известный медиум, героиня программы "Битва экстрасенсов", Дария Воскобоева.

Однако казахстанская фотомодель выбрала кишиневского парня. 30-летний Олег в прошлом - профессиональный футболист. Сейчас он занимается бизнесом. У него собственный проект в туристической сфере. Также он помогает родителям в семейном деле в Молдове. Они занимаются торговлей чернослива. Сюрприз претендента из Кишинева Ольге понравился больше всего. Он предложил ей попинать импровизированный мячик.

- Я же на каблуках, у меня грудь большая, - рассмеялась девушка.

Кстати, выбор Ольги совпал с выбором ее мамы. Они обе вошли в комнату жениха Олега. Модель призналась спортсмену, что у нее сразу возникло ощущение, что она его знает сто лет. Призом стало путешествие с проживанием в отеле Сочи.

Стоит отметить, что на программу девушка приехала в первую очередь, чтобы защитить свою честь и рассказать скандальную историю, в которую оказалась втянута. На вечеринке она познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным. Их сняли вместе на видео, которое просочилось в сеть. После этого модель стала получать угрозы от жены Андрея Алисы. Она пригрозила отрезать ей пальцы или посадить за наркотики. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, модель подала на женщину в суд.