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Экономика
Социальные пособия повысят c 1 апреля
22.03.2018

820 миллионов леев выделило государство на увеличение социальных пособий и компенсаций за отопление. Вырастут они с первого апреля. Соответствующее решение приняло накануне правительство.

Авторы документа ссылаются на рост минимального гарантированного ежемесячного дохода. Он увеличился почти на 65 леев.

Таким образом примерно 120 тысяч получателей соцпомощи ежемесячно смогут рассчитывать на 870 леев, а более 280 тысяч получателей компенсации за отопление - на 315 леев.


 
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