Объем промышленного производства за январь 2018 года вырос на 4,7%

Молдавская промышленность процветает. По данным Министерства экономики и инфраструктуры, в январе 2018 года промышленное производство увеличилось на 4,7 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Наибольший прирост (почти в 2 раза) был зафиксирован при производстве электрических проводов и кабелей. Таким образом, экспорт этой продукции увеличился на 60%, что составляет около 15% от общего объема экспорта.

В переработке и консервировании фруктов и овощей рост составил 40%, в производстве одежды – 22%.

По мнению специалистов, рост отрасли обусловлен деятельностью иностранных инвесторов в свободных экономических зонах, а также позитивными изменениями в области сельского хозяйства.

С другой стороны, нефтедобывающая промышленность снизилась почти на 20%. Снижение также было зафиксировано в производстве молочных продуктов.