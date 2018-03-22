Объем промышленного производства за январь 2018 года вырос на 4,7%

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Экономика
Молдавская промышленность процветает. По данным Министерства экономики и инфраструктуры, в январе 2018 года промышленное производство увеличилось на 4,7 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Наибольший прирост (почти в 2 раза) был зафиксирован при производстве электрических проводов и кабелей. Таким образом, экспорт этой продукции увеличился на 60%, что составляет около 15% от общего объема экспорта.
В переработке и консервировании фруктов и овощей рост составил 40%, в производстве одежды – 22%.
По мнению специалистов, рост отрасли обусловлен деятельностью иностранных инвесторов в свободных экономических зонах, а также позитивными изменениями в области сельского хозяйства.
С другой стороны, нефтедобывающая промышленность снизилась почти на 20%. Снижение также было зафиксировано в производстве молочных продуктов.
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