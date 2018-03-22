Юрий Лянкэ решил кое-что напомнить Майе Санду

Вчера Юрий Лянкэ был приглашен участвовать в передаче «Important» на канале TVC21, на которой обсуждались текущие политические проблемы в стране.

Председатель Европейской народной партии Молдовы затронул вопрос о кандидатах по избирательным округам и возможность выдвижения своей кандидатуры.

«Рано говорить об избирательных округах. Нам нужно, чтобы были выдвинуты хорошие кандидаты, мы не можем приехать из Кишинева в районы, чтобы предложить кого-то. Я не исключаю, что буду баллотироваться по избирательному округу Чимишлия, где я родился», – сказал Лянкэ.

Что касается альянсов в парламенте, политик предпочел не говорить о возможном политическом союзнике. А по поводу заявлений лидеров ППДП Андрея Нэстасе и ПДС Майи Санду, что они не создадут в парламенте альянс с Юрием Лянкэ, он напомнил лидеру ПДС, что они были в одной команде.

«Я бы посоветовал Санду помнить, что мы были в одной команде, что я ей во многом помог тогда, когда она была министром просвещения, и на дискуссиях и встречах, потому ты не можешь найти решения в одиночку. Помнить, что я принес деньги специально для многофункциональных учебных классов, и все, что я сделал с Виктором Понта (экс-премьер Румынии – ред.) для детских садов и школьных автобусов. Мы хорошо поработали в 2013-2014 годах. Так давайте сначала пройдем в парламент, потом создадим большинство, потому что левые партии, на мой взгляд, являются безответственными и очень опасными», – добавил Лянкэ.