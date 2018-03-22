Карпов: Формат «5 + 2» неэффективен

Формат переговоров 5+2 по приднестровскому урегулированию является неэффективным, в том числе из-за его состава.

Это происходит потому, что двое посредников, которые по логике вещей должны работать вместе, чтобы способствовать урегулированию конфликта, находятся в состоянии войны – Российская Федерация и Украина. Об этом заявил депутат Парламентской европейской группы, бывший вице-премьер по реинтеграции Еуджен Карпов в рамках передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передает IPN.

„Основная проблема этого формата в том, что он не имеет альтернативы по той причине, что самые мощные международные актеры присутствуют в нем. Так что, невозможно заменить их и привести других”, - заявил политик.

По его мнению, с 2011 года и до сих пор не было реализовано достаточное количество ни социальных, ни экономических проектов в области приднестровского урегулирования. Депутат утверждает, что если пойти по пути решения практических задач, в итоге, не нужна будет необходимость в реинтеграции, потому что проблемы решаться, контакты с внешним миром будут легализованы, движение транспорта с регистрационными номерами и документами будет признано, и тогда правовой статус урегулирования конфликта будет практически невозможным. „С этой точки зрения мы не слишком далеко продвинулись и постоянно выступаем за возобновление Корзины три, которая означает политические и правовые аспекты, и вопросы безопасности”, - заявил Еуджен Карпов.

Эксперт в области безопасности Росиан Василой считает, что власти Республики Молдова продолжают бросать „спасательные жилеты во всех аспектах тираспольской администрации. С экономической точки зрения, дают им возможность иметь внешнюю торговлю, преимущественно, в Европейский союз, и ни копейки не попадает в бюджет государства”. По его словам, молдавские власти способствуют чрезмерному укреплению приднестровского региона путем избыточного приобретения электроэнергии у Кучургансой ГЭС, расположенной на левом берегу Днестра.

По мнению эксперта, в приднестровском конфликте должны быть установлены четкие правила игры. В то же время, конституционные власти должны информировать граждан о возможных рисках, связанных с тем, что часть территории не находятся под контролем Республики Молдова.