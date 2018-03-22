За последние 5 лет Молдову покинули почти 800 000 человек

Почти каждый третий гражданин Молдовы задумывался об эмиграции, каждый четвертый – уверен, что Молдова развивается в неправильном направлении.

Мир меняется, а вместе с ним и причины миграции. Если ранее, в 90% случаев, население из родных стран выталкивали бедность, гонения, голод и эпидемии, то сейчас, в 60%, его манят возможности развитых стран, передает actualitati.md

По данным пограничной полиции, за последние 5 лет из Молдовы выехали и не вернулись 583 429 граждан. Плюс — за последние 3 месяца уехало еще 216 213 граждан. Итого — 799 642.

Можно легко сравнить данные: статистика дает цифру жителей Кишинева в 2017 году — 820 464.