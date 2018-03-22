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Общество
Благодатный огонь доставят в нашу страну и в этом году
22.03.2018

Благодатный огонь доставят в нашу страну и в этом году.

В Чистый Четверг страстной недели в Иерусалим за ним отправится делегация молдавской митрополии, во главе с митрополитом Владимиром. Все расходы и в этом году взяли на себя церковнослужители.

В канун Пасхи благодатный огонь привезут в Кафедральный Собор Рождества Христова. Его будут раздавать священнослужителям и верующим, которые отвезут его во все уголки страны.

Благодатный огонь считается чудом христианского мира. Его выносят из Гроба Господня во время особого вечернего богослужения Великой Субботы.


 
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