Благодатный огонь доставят в нашу страну и в этом году

Благодатный огонь доставят в нашу страну и в этом году.

В Чистый Четверг страстной недели в Иерусалим за ним отправится делегация молдавской митрополии, во главе с митрополитом Владимиром. Все расходы и в этом году взяли на себя церковнослужители.

В канун Пасхи благодатный огонь привезут в Кафедральный Собор Рождества Христова. Его будут раздавать священнослужителям и верующим, которые отвезут его во все уголки страны.

Благодатный огонь считается чудом христианского мира. Его выносят из Гроба Господня во время особого вечернего богослужения Великой Субботы.