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Общество
Благодатный огонь доставят в нашу страну и в этом году.
В Чистый Четверг страстной недели в Иерусалим за ним отправится делегация молдавской митрополии, во главе с митрополитом Владимиром. Все расходы и в этом году взяли на себя церковнослужители.
В канун Пасхи благодатный огонь привезут в Кафедральный Собор Рождества Христова. Его будут раздавать священнослужителям и верующим, которые отвезут его во все уголки страны.
Благодатный огонь считается чудом христианского мира. Его выносят из Гроба Господня во время особого вечернего богослужения Великой Субботы.
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