Жители Молдовы жалуются на ночные звонки с иностранных номеров

Жительница Кишинева опубликовала в паблике в соцсети пост, в котором сообщила о звонке с иностранного номера, зарегистрированного в Конго, поступившем на ее телефон ночью.

Пользователь попросила совета у членов паблика, как реагировать на подобные звонки. В ответ же десятки пользователей рассказали, что также получали такие звонки, пишет aif.md.



Оказалось, что все такие звонки поступают ночью, но из разных стран: помимо Конго, абоненты определили номера из Литвы, Латвии. Украины, Японии.



Большинство пользователей не ответили на звонок и не перезвонили, а те из немногих, кто перезвонил, заявили о снятии некоторой суммы с их мобильного счета. В попытке понять, что происходит, некоторые получившие звонок пользователи предположили, что была взломана база одного из мобильных операторов, однако выяснилось, что звонки поступали и на номера другого оператора связи.



Стоит отметить, что ранее полиция Молдовы предупредила жителей страны о другой телефонной мошеннической схеме.



Так, 12 марта многие молдавские пользователи мобильной связи получили подозрительные сообщения на Viber.