Еще один бизнесмен и представитель примэрии фигурируют в деле о парковках

Прокуратура по борьбе с коррупцией объявляет о передаче в судебную инстанцию уголовного дела на имя руководителя группы коммерческих компаний, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 42, п.3, 4, 54Ю ст.335, п. 1 Уголовного кодекса, и чиновника Кишиневской примэрии, обвиняемого на основании ст. 312 п.1 Уголовного кодекса. Действуя как сообщники, они причинили значительный ущерб правам и интересам жителей Кишинева, а также местной государственной администрации.

Бизнесмен обвиняется в организации и подстрекательстве должностных лиц примэрии Кишинэу к проведению несправедливого аукциона с назначением заранее определенного победителя для управления платными парковками в ​​Кишиневе.

Представитель примэрии Кишинева обвиняется в явном превышении служебных обязанностей, содействии несправедливому аукциону, минимизации конкуренции. Он подписал договор о государственно-частном партнерстве между примэрией Кишинева и компанией-нерезидентом, зарегистрированной в Австрии, без одобрения Муниципального совета Кишинева. Условия договора были в ущерб муниципию Кишинев и были выгодны только выигрывающей компании.

Если эти два фигуранта уголовного дела будут признаны судом виновными, им грозит тюремное заключение сроком до 3 лет и обязанность возместить судебные издержки.