Лупу: либералы Гимпу в парламент Молдовы никогда больше не вернутся

Очередное заседание парламента Молдовы началось в четверг с просьбы лидера фракции Либеральной партии страны Михая Гимпу, который не смог забыть отказ в проведении торжественного заседания, посвященного унире (идее объединения Молдовы с Румынией).

В период с 24 по 27 марта унионисты хотят отметить столетнюю годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдовы, а созданный в Кишиневе Совет края (Sfatul Ţării) проголосовал за объединение двух стран. Ранее представители мэрий ряда населенных пунктов республики приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа Actiunea-2012. Они же заготовили на 25 марта масштабный митинг в поддержку идеи объединения со страной-соседкой.

На прошлом заседании парламента предводитель либералов умолял созвать специальное пленарное заседание на 27 марта, то есть к 100-летней годовщине унири, однако получил жесткий отпор. Целую неделю Гимпу думал, как найти лазейку и реализовать свою "идею фикс" хоть как-то. В итоге он предложил предоставить своей фракции зал для пленарных заседаний парламента, чтобы провести мероприятие, посвященное объединению Бессарабии и Румынии.

"Подобный запрос не касается пленума парламента, а направляется в постоянное бюро. Поэтому я не могу вынести этот вопрос на обсуждение", — сказал спикер высшего законодательного органа Андриан Канду.

Главный унионист страны в ответ на это вспылил и сообщил, что фракция либералов в полном составе (на сегодняшнем заседании их было 8 человек, а всего их 9) решила покинуть зал заседаний. Гимпу отметил, что фракция либералов вернется, когда Молдова объединиться с Румынией.