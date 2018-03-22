Жёлтый уровень метеоопасности в связи с морозами и снегопадами продлён

Метеорологи продлили действие жёлтого уровня метеоопасности в связи с морозами до 24 марта. В течение этого периода средняя температура будет держаться на уровне в 6–11 градусов Цельсия ниже нормальных для этого периода климатических значений.

По словам начальника Центра метеорологического прогнозирования Государственной гидрометеорологической службы Геннадия Рошки, 23 и 24 марта снег будет идти умеренно, а на юге страны возможны сильные снегопады.

В период с 22 по 24 марта температура будет колебаться между -5 и +1 градусом Цельсия в течение дня, в ночные часы она составит от -7 до -15 градусов Цельсия.

Положительные температурные показатели ожидаются на территории страны с 26 марта. В дневное время температура будет колебаться между +5 и +10 градусами, с повышением к 29 марта до +8…+13 градусов, а ночью температура будет составлять от -2 до +1 градуса Цельсия. На юге страны температура в ночные часы будет достигать +4 градусов.