Фракция Гимпу будет бойкотировать пленарные заседания до объединения с Румынией

Фракция Либеральной партии будет бойкотировать пленарные заседания до объединения Молдовы и Румынии. Как передает "ИНФОТАГ", об этом объявил в четверг в парламенте ее председатель Михай Гимпу.

Причиной бойкота послужил очередной отказ руководства парламента от созыва специального заседания на 27 марта, приуроченного к 100-летию со дня объединения Бессарабии и Румынии.

Гимпу сказал, что правильным будет провести подобное заседание, "поскольку если бы в 1918 г. не произошло объединение с Румынией, то современного парламента могло и не быть".

"Часть из вас были бы депутатами Бессарабской области", - считает либерал.

Гимпу сказал, что если парламент не хочет собираться на специальное заседание, то пусть предоставил возможность фракции ЛП провести заседание самостоятельно.

"В качестве парламентской фракции, мы просим предоставить зал для проведения торжеств, посвященных 100-летию Великого объединения", - сказал Гимпу.

Председатель парламента Андриан Канду в очередной раз напомнил, что право на созыв специального заседания парламента есть только у президента, спикера или по инициативе минимум трети депутатов. Он отклонил просьбу фракции и не ставил его на голосование.

Депутат о ДПМ Мариан Лупу также напомнил коллегам, что они являются депутатами парламента Республики Молдова, "однако, если они придерживаются иных убеждений, то их нахождение здесь противоречит моральным ценностям и их собственным убеждениям". "Я так понимаю, что мы навсегда попрощались с нашими коллегами из фракции Либеральной партии. Они покинули заседания парламента до тех пор, пока не произойдет объединение с Румынией. А объединения не будет никогда", - сказал Лупу.

Депутат от Партии коммунистов, бывший президент Владимир Воронин в шутку потребовал предоставить зал для его фракции с целью проведения мероприятий, приуроченных "к 100-летию со дня оккупации Бессарабии Румынией".

Депутат от Либерально-демократической партии Мария Чобану призвала Мариана Лупу не "заниматься подобными шутками".

"Унионисты в парламенте были, есть и будут. Я уверена, что в следующем парламенте сторонников объединения с Румынией будет еще больше. А если г-н Лупу застрял в советском прошлом, то это только его проблема",- заявила Чобану.