Василий Киртока: Примар должен управлять не при помощи демагогии, а на основе знаний и любви к своему городу

Светлана Деревщикова

В муниципальном совете столицы больше нет фракции коммунистов и беспартийных – она расформирована, а ее бывшие члены продолжают свою работу в качестве независимых советников.

Произошло это в преддверии досрочных выборов на пост мэра Кишинева. Что изменилось после этого в деятельности муниципального совета, у кого из кандидатов больше шансов быть избранным и какой глава нужен городу, - мы узнавали у теперь уже независимого советника Василия Киртоки.

-14 марта политисполком ЦК ПКРМ постановил расформировать фракцию коммунистов и беспартийных в мунсовете Кишинева и поручил Надежде Высотиной – единственному члену ПКРМ во фракции озвучить это на ближайшем заседании мунсовета. Судя по всему, решение о расформировании фракции стало неожиданностью – и не только для вас и вашего коллеги Геннадия Ботнару, но и для остальных членов мунсовета, и для экспертного сообщества, и для горожан в целом. Ничто не предвещало такого поворота событий?

- Надо понимать, что изначальные договоренности с руководством ПКРМ состояли в том, что я и Геннадий Ботнару не будем подотчетны партии и принимаем предложение коммунистов баллотироваться по их списку только для того, чтобы использовать наш опыт для улучшения ситуации в cтолице. Однако я знаю, что разговоры в окружении лидера ПКРМ о том, что фракция коммунистов и беспартийных не занимается вопросами партии и членов партии, идут давно. Поэтому нечто подобное решению, о котором вы упомянули, зрело… До недавнего времени, а точнее, до объявления даты выборов Генерального примара, эти разговоры, однако, не приводили к каким-либо решениям, так как господин Воронин был проинформирован об основных моментах нашей деятельности и, насколько я понимал, полностью ее одобрял. Почему же ее не одобрять, если мы не занимались решением своих вопросов, а только развитием муниципия Кишинев и проблемами его жителей, среди которых и члены ПКРМ? Я уверен, что деятельность фракции, несмотря на то, что два из трех ее членов не состоят в ПКРМ, укрепила авторитет Партии коммунистов в городе.

- Объясняя этот шаг, в Партии коммунистов заявили, что он вызван тем, что «в СМИ стали появляться интервью членов фракции с политической оценкой событий, в том числе тех, которые также не были согласованы с руководящими органами партии». Можете ли раскрыть скобки – что конкретно имелось в виду?

- Мы не политики, и не всегда понимаем, какие наши заявления политические, а какие – не политические. Скорее всего, нас решили обвинить в том, что мы, не стесняясь, даем оценки деятельности руководства мэрии, а также инициативам (или бездействию) наших коллег из других фракций. Очевидно, речь идет о том, что мы поддержали какие-то инициативы советников из конкурирующей ПКРМ Партии социалистов и дали этим инициативам позитивную оценку в прессе. Кроме того, я заявил на одном из заседаний муниципального совета о поддержке назначения на должность и.о. Генпримара Сильвии Раду, которую знаю с положительной стороны около 20 лет. Эта кандидатура значительно сильнее Дорина Киртоакэ, и госпожа Раду себя неплохо проявляет на этом посту.

Однако, главное, я думаю, не в этом. Руководству ПКРМ известно, что я, испытывая искреннее уважение к деятельности господина Воронина на посту президента, не разделяю некоторые идеологические постулаты ПКРМ и, как следствие, не являюсь перспективным политиком-коммунистом. Партии нужен кандидат в Генпримары – член ПКРМ, которого можно раскрутить на будущее. Именно этим, я думаю, было вызвано решение руководства ПКРМ, благодаря которому можно объяснить электорату коммунистов отказ от сотрудничества с партнерами, которые хорошо себя зарекомендовали в муниципальном совете.

- В своем выступлении на мунсовете 16 марта вы рассказали о некоторых проектах, которые удалось реализовать за время работы фракции. Какими из них вы можете гордиться? Какие стали наиболее значимыми для города?

Вы правильно отметили, что я рассказал только о некоторых решениях, которые были приняты муниципальным советом по нашей инициативе. Я назвал именно те, которые являются наиболее значимыми для города и горожан. Это и резонансное дело о платных парковках, когда вследствие проведенного нами анализа и письменного обоснования невыгодности для города контракта на управление парковками, контракт был отменен, а незаконно подписавший его Генпримар Дорин Киртоакэ отправлен в отставку. Это разрешение «мусорного кризиса» в столице, когда в результате подготовки и утверждения решения мунсовета по складированию твердых отходов была возобновлена работа свалки в Цынцаренах, а муниципальные службы начали сотрудничество с заводом по сортировке мусора в коммуне Бубуечь, который много лет не замечало прежнее руководство города. Это запрет на строительство внутри жилых кварталов, в результате которого на протяжении многих лет разрушалась среда обитания горожан и на строительство в зеленых зонах, расположенных вдоль городских магистралей. Это прекращение строительства нескольких объектов, начатых в нарушение действующих нормативных документов муниципия и многое другое. Хочу подчеркнуть, что мы не только сами выдвигали множество важных инициатив, но и поддерживали все инициативы коллег-советников из других фракций, целью которых было не решение чьих-то шкурных интересов, а исключительно интересов столицы и ее жителей.

- Вы также заявили, что больше не намерены баллотироваться на досрочных местных выборах в столице. Почему, если не секрет? Знаю, что многие горожане готовы были проголосовать именно за вас.

- Я заявил, что не планирую баллотироваться на выборах Генпримара в мае 2018 года. Главная причина – большинство кишиневцев, по-моему, как и раньше, будут голосовать, исходя из геополитического выбора, невзирая на профессиональные качества кандидата. Это уже просматривается в заявлениях некоторых объявленных кандидатов. Я не понимаю, как можно управлять городом по-европейски, а не, к примеру, по-американски или по-японски? Если есть хороший опыт, к примеру, в Шанхае или Москве, то почему его не использовать? Примар должен управлять не при помощи демагогии, а на основе знаний, любви к своему городу и способности сострадать согражданам – главного качества любого, кто собирается «осчастливить» людей своим управлением. Многие избиратели пока этого не понимают.

Однако в 2019 году, когда состоятся очередные местные выборы, ситуация может измениться…

- В мае будет избран новый глава города, а муниципальные советники – останутся теми же до конца срока?

Да, полномочия актуального муниципального совета истекут в середине 2019 года после выборов нового состава.

- Работа в мунсовете - новый для вас опыт. Как вы представляли себе эту деятельность и какой оказалась реальность? Что было самым трудным?

- Самым трудным оказалось перестроить свой график таким образом, чтобы работе в Кишиневском совете было посвящено столько времени, сколько нужно. Также, нужно было разобраться в нормативных и процедурных актах муниципия для того, чтобы полноценно работать над проектами решений. Для этого мы взяли на работу юриста, который занимается только вопросами нашей работы в совете. Удивили руководители фракции либералов, от которых за все время не поступило ни одной мало-мальски важной для города инициативы. Но зато эти ребята – чемпионы по пустословию и демагогии. Меня поразило также полное равнодушие к нуждам людей некоторых чиновников мэрии.

- Что изменилось в вашей работе после того, как вы стали независимым советником? Как после этого складываются отношения с коллегами из других фракций?

- Ничего не изменилось – мы с Геннадием Ботнару как были независимыми, так и остаемся. Формально нет фракции, но сохраняются все наши полномочия и возможности, которые имеют все муниципальные советники. Мы эти полномочия будем и дальше активно использовать во благо Кишинева.

- Как, зная ситуацию изнутри, вы оцениваете шансы кандидатов на победу за пост мэра Кишинева? Можете ли что-то посоветовать претендентам?

- Главное, чтобы народ вновь не избрал либеральных или около либеральных пустословов – город такого больше не выдержит. Мне кажется, что за два с половиной года работы существующему составу мунсовета удалось показать опасность подобного рода руководителей и есть шанс, что Генеральным примаром будет избрана личность, способная профессионально и качественно управлять столицей.

- Достаточно ли, на ваш взгляд, для успешной работы в мэрии, быть профессионалом, любить свой город и быть вне геополитики?

Это главные, необходимые, но недостаточные условия. Наряду с этим нужно уметь наладить диалог с руководством государства, независимо от собственных политических предпочтений. В противном случае горожане становятся заложниками политических разборок, и город не имеет возможности развиваться.