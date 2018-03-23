Главная Выдержим эксперимент, или лучше не мучиться, а сразу застрелиться? В своем личном блоге депутат-социалист Богдан Цырдя пишет о ряде печальных «рекордов» проевропейской власти. Среди них он перечислил: Самая бедная страна в Европе, согласно Credit Suisse (2015). Здесь мы делим позицию с Украиной и Беларусью. Самое большое кладбище в Европе – «Дойна». Самая большая кража из банков в Европе – $1 млрд (2014 год). Самое крупное отмывание денег в Европе – $ 22 млрд (2010-2014). Самая крупная концессия в Европе – 40% территории! (2016 год) Самая крупная мусорка в Европе – Цынцарены. Хотя здесь я не уверен. Самая коррумпированная юстиция в мире – по данным World Economic Forum (2014) Cамые высокие темпы потери населения в мире, по данным ООН (2017) Cамый большой размах взяток в Европе, по данным Transparency International, 2016. Cамый большой размах расхищения публичных средств в Европе, по данным World Economic Forum 2017 Самые плохие дороги в мире, согласно World Economic Forum 2017 (144 место). Однако, здесь мы разделяем последнее место с Гвинеей, Монголией, Румынией и Гаити. Самая пьющая нация на земле, согласно исследованиям Daily Мail (2017 год). За нами следуют Беларусь, Литва, Чехия, Россия. Кишинев входит в топ 10 самых уродливых столиц мира – по данным портала com. Самое большое количество больных туберкулезом в Европе (данные ВОЗ, 2013), первое место по хроническим вирусным гепатитам в Европе (2015). «Все-таки правые настроены решительно на власть. Дескать, мы не имеем права останавливаться на полпути! Что скажете, господа молдаване? Выдержим эксперимент, или лучше не мучиться, а сразу застрелиться?», — пишет депутат. Кристина Пендя

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