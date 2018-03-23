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Выдержим эксперимент, или лучше не мучиться, а сразу застрелиться?
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|23.03.2018
В своем личном блоге депутат-социалист Богдан Цырдя пишет о ряде печальных «рекордов» проевропейской власти. Среди них он перечислил:
- Самая бедная страна в Европе, согласно Credit Suisse (2015). Здесь мы делим позицию с Украиной и Беларусью.
- Самое большое кладбище в Европе – «Дойна».
- Самая большая кража из банков в Европе – $1 млрд (2014 год).
- Самое крупное отмывание денег в Европе – $ 22 млрд (2010-2014).
- Самая крупная концессия в Европе – 40% территории! (2016 год)
- Самая крупная мусорка в Европе – Цынцарены. Хотя здесь я не уверен.
- Самая коррумпированная юстиция в мире – по данным World Economic Forum (2014)
- Cамые высокие темпы потери населения в мире, по данным ООН (2017)
- Cамый большой размах взяток в Европе, по данным Transparency International, 2016.
- Cамый большой размах расхищения публичных средств в Европе, по данным World Economic Forum 2017
- Самые плохие дороги в мире, согласно World Economic Forum 2017 (144 место). Однако, здесь мы разделяем последнее место с Гвинеей, Монголией, Румынией и Гаити.
- Самая пьющая нация на земле, согласно исследованиям Daily Мail (2017 год). За нами следуют Беларусь, Литва, Чехия, Россия.
- Кишинев входит в топ 10 самых уродливых столиц мира – по данным портала com.
- Самое большое количество больных туберкулезом в Европе (данные ВОЗ, 2013), первое место по хроническим вирусным гепатитам в Европе (2015).
«Все-таки правые настроены решительно на власть. Дескать, мы не имеем права останавливаться на полпути! Что скажете, господа молдаване? Выдержим эксперимент, или лучше не мучиться, а сразу застрелиться?», — пишет депутат.
Кристина Пендя
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