23 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Выдержим эксперимент, или лучше не мучиться, а сразу застрелиться?
23.03.2018

В своем личном блоге депутат-социалист Богдан Цырдя пишет о ряде печальных «рекордов» проевропейской власти. Среди них он перечислил:

  1. Самая бедная страна в Европе, согласно Credit Suisse (2015). Здесь мы делим позицию с Украиной и Беларусью.
  2. Самое большое кладбище в Европе – «Дойна».
  3. Самая большая кража из банков в Европе – $1 млрд (2014 год).
  4. Самое крупное отмывание денег в Европе – $ 22 млрд (2010-2014).
  5. Самая крупная концессия в Европе – 40% территории! (2016 год)
  6. Самая крупная мусорка в Европе – Цынцарены. Хотя здесь я не уверен.
  7. Самая коррумпированная юстиция в мире – по данным World Economic Forum (2014)
  8.  Cамые высокие темпы потери населения в мире, по данным ООН (2017)
  9. Cамый большой размах взяток в Европе, по данным Transparency International, 2016.
  10. Cамый большой размах расхищения публичных средств в Европе, по данным World Economic Forum 2017
  11. Самые плохие дороги в мире, согласно World Economic Forum 2017 (144 место). Однако, здесь мы разделяем последнее место с Гвинеей, Монголией, Румынией и Гаити.
  12. Самая пьющая нация на земле, согласно исследованиям Daily Мail (2017 год). За нами следуют Беларусь, Литва, Чехия, Россия.
  13. Кишинев входит в топ 10 самых уродливых столиц мира – по данным портала com.
  14. Самое большое количество больных туберкулезом в Европе (данные ВОЗ, 2013), первое место по хроническим вирусным гепатитам в Европе (2015).

«Все-таки правые настроены решительно на власть. Дескать, мы не имеем права останавливаться на полпути! Что скажете, господа молдаване? Выдержим эксперимент, или лучше не мучиться, а сразу застрелиться?», — пишет депутат.

Кристина Пендя


 
Количество просмотров:
60
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.