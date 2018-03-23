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Политика
Игорь Додон не был избран согласно Конституции, общественные ассоциации
23.03.2018

Представители Центра защиты прав человека „Sirius” и Ассоциации „Centenarul” утверждают, что выборы президента Республики Молдова были проведены с нарушениями конституционных рамок, поэтому будут требовать от правоохранительных органов расследовать этот аспект.

Председатель „Sirius”, юрист Анатолие Петрич заявил в ходе пресс-конференции в IPN, что в 2016 году, когда Конституционный суд принял постановление, которым было восстановлено прямое избрание президента народом, парламент должен был отменить Закон № 1115-XIV от 5 июля 2000 года о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Молдова (порядок избрания президента). Должен был принять другой конституционный закон, с новой редакцией статей и пунктов, которые были признаны неконституционными. Этого не было сделано.

Представитель Ассоциации „Centenarul” Ион Рацэ сказал, что, таким образом, президент был избран путем мошенничества и нарушения Конституции. А тем временем президент Игорь Додон говорит о государственности, зная об этом беззаконии. Ион Рацэ добавил, что объединение с Румынией является единственной возможностью, чтобы жители с правой стороны Прута жили в государстве, которое будет защищать их права.

Командир Группы специального назначения „Скорпионы” Вячеслав Верлан сказал, что суверенитет и независимость Республики Молдова были получены жертвами товарищей по оружию и людей доброй воли. А сегодня нам нужно объединение. „Только объединившись с родиной-матерью, мы действительно добьемся самоуважения. Тема объединения всегда считалась сложной, многие говорили, что сейчас не подходящий момент, но именно мы должны подготовить этот момент”, - сказал Вячеслав Верлан.

Члены двух НПО подтвердили свой призыв ко всем прийти 25 марта на площадь Великого Национального Собрания, чтобы принять заявление о признании Акта Объединения от 27 марта 1918 года. Тогда же, они попросят у двух парламентов, Республики Молдовы и Румынии, чтобы на совместном заседании от 27 марта, в Бухаресте, проголосовать за воссоединение страны путем возвращения территории Бессарабии в состав Румынии.


 
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