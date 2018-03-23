Соратники Киртоакэ по громкому делу о платных парковках в Кишиневе предстали перед судом

Одним из самых громких скандалов вокруг столичной примэрии можно смело назвать дело о платных парковках в Кишиневе.

В числе обвиняемых по делу о платных парковках выступают бывший генпримар столицы Дорин Киртоакэ, вице-примар Нистор Грозаву, бизнесмен Александр Пинчевский. А бывший глава столичного управления транспорта Игорь Гамрецкий уже был осужден.

Сегодня, 22 марта, было передано в суд дело в отношении бизнесмена Александра Пинчевского и вице-примара Нистора Грозаву. Бизнесмену инкриминируют организацию и склонение должностных лиц примэрии Кишинева к организации несправедливого конкурса, с назначением победителем заранее определенного участника, который должен был управлять платными парковками в Кишиневе.

Согласно материалам дела, Гамрецкий и бизнесмен-миллионер Александр Пинчевский разработали схему подтасовки тендера на определение фирмы, которая будет обслуживать парковки в Кишиневе. За нужное «решение вопроса» Гамрецкий выставил Пинчевскому счет - 2 млн евро или 26% доли в компании, которая подпишет контракт с примэрией. Бизнесмен и его компаньоны согласились на второй вариант: 26% доли в компании должны были быть поделены поровну между Гамрецким и Киртоакэ.

Вице-примару Кишинева предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий, содействии нелояльному аукциону с минимизацией конкуренции. Именно Грозаву без одобрения мунсовета подписал договор о государственно-частном партнерстве между примэрией Кишинева и зарегистрированной в Австрии компанией-нерезидентом. Причем условия договора несли выгоду исключительно компании-победителю.

В случае признания вины Пинчевский и Грозаву рискуют провести за решеткой до трех лет, также им придется оплатить все судебные издержки.