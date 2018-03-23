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Додон учредил на Святой горе Афон международную организацию друзей православия
23.03.2018

Президент Молдовы Игорь Додон на Святой горе Афон учредил международную организацию друзья православия. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он написал четверг на своей странице в Facebook.

Президент сообщил, что встретился на Афоне с Игуменом Священной Великой Обители Ватопед Ефремом, по благословению которого и учредил 21 марта организацию. "Цель - показать глубину Православия и красоту Афона лидерам современного мира, заражённого вирусами морального релятивизма, атеизма и материализма. Десятки значимых представителей многих других стран от Великобритании до Мексики выразили солидарность с целями создателей "Друзей Православия"", - написал Додон, сообщив о том, что он в этой организации будет занимать должность сопредседателя.

Президент отметил, что во встрече на Афоне также участвовали видные общественные, политические и религиозные лидеры из Молдовы, России, Греции, Сербии, Черногории, США, Франции, Испании. Среди них депутаты парламента Сербии от партии "Двери" - Зоран Радойчич и Божко Обрадович - кандидат в президенты Сербии на последних выборах; епископ Бельцкий и Фалештский Маркел, протоиерей Максим Обухов - один из основателей российского движения за жизнь, Алексей Комов - Посол Всемирного Конгресса Семей в ООН, Брайан Браун (США) - Президент Всемирного Конгресса Семей, Игнасио Арсуага - Президент крупнейшей международной платформы онлайн петиций CitizenGO, Гийом д'Алансон - автор книг из Биаррица во Франции, Игумен Монастыря Ком в Черногории Филипп, Боро Джукич - Почетный Консул РФ в Черногории, Димитрис Константакопулос - автор книг и статей из Греции и многие другие.

Президент Молдовы прибыл на Афон, где намерен создать международную организацию «Друзья Православия»

"Многие участники афонской встречи также примут участие в XII Всемирном Конгрессе Семей, который состоится 13-16 сентября в Кишиневе при поддержке президента Молдовы и с участием Святейшего Патриарха России Кирилла", - говорится в сообщении.

Додон отметил, что все члены делегаций будут находиться в Греции до следующей недели. "Я вернусь в Кишинёв в субботу,24 марта, чтобы быть в стране в те дни, когда планируются массовые акции", - заявил он, имея в виду массовые манифестации сторонников объединения с Румынией, которые в воскресенье будут праздновать 100-летие Объединения Бессарабии с румынией.

За 15 месяцев на посту президента РМ это уже третий визит Додона на Афон.

Лето 2017: Игорь Додон на Афоне посетил самый большой собор на Востоке


 
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