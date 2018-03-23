Горожане уже получили счета за газ с учетом снижения тарифа

Счета за газ обрадовали потребителей. Тариф снизился на 20%, а от февральской суммы еще и отняли переплату за январь.

Жительница Кишинева Татьяна Раецкая, к примеру, заплатит на 250 леев меньше обычного. За автономное отопление пятикомнатного дома ей до сих пор приходило по 1300 леев в месяц.

Пенсионерка Нине Мунтяну тоже получила квитанцию с перерасчетом. В ее случае это 150 леев.

В Молдовагаз приводят и другие примеры.

"Есть бытовые потребители, которые за эти два месяца сэкономили около семи тысяч леев".

Горожане говорят, что со сниженим тарифа платить за услуги станет легче.

На пересмотре тарифа на газ в конце января настоял глава кабмина. Теперь потребителя, которые расходуют меньше 30-ти кубоматров, платят 4 лея 70 банов за куб. При бОльшем расходе - 4 лея 89 банов.