Молдову сначала завалит снегом, а затем в страну придет потеплени

Спасатели предупредили граждан, что в ближайшее время без надобности не стоит отправляться в дорогу, а лучше запастись едой и питьем.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы обратился к гражданам с предупреждением, что 23 марта особенно в южной части страны ожидаются сильные снегопады.

Осадки прогнозируют в период с 14.00 до 22.00. В центре и на юге республики их интенсивность будет меньше. При этом температура воздуха будет ниже нормы более, чем на 6-8 градусов.

"Спасатели призывают граждан в этот период обратить внимание на метеопредупреждение и указания властей. Не следует отправляться в путь, если в этом нет особой необходимости. В противном случае следует запастись едой, теплыми напитками и одеждой по погоде, зарядить аккумулятор мобильного телефона", — говорится в сообщении Генинспектората по ЧС.

У водителей в автомобиле обязательно должна быть лопата, песок и цепи. Также граждан просят соблюдать правила противопожарной безопасности.

Сильные снегопады прошли в Молдове в конце прошлой и начале этой недели. В итоге десятки автомобилей, в том числе общественный транспорт и кареты скорой помощи, застряли в пути. Только с помощью спасателей им удалось продолжить движение.

Госгидрометеорологическая служба сообщила, что 23 марта на юге будет действовать "желтый код" метеоопасности. По данным ведомства, там ожидаются сильные снегопады. Объем осадков за 12 часов достигнет 7-15 литров на квадратный метр. Среднесуточная температура воздуха сохранится на 6-8 градусов ниже климатической нормы.

Так, 23 марта ночью температура воздуха опустится до —4, —13 градусов, а днем ожидается 0, —5 градусов по Цельсию. В субботу ночью небольшой снег еще будет идти, а затем начнет теплеть. Уже в понедельник метеорологи прогнозируют +5, +10 градусов, а к 29 марта воздух прогреется до +12, +17 градусов