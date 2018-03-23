ПДС и ППДП обязаны выдвинуть единого кандидата, потому что отдельно будут „съедены”

Для новых местных выборов в Кишиневе, Партия „Платформа достоинство и правда” и Партия действия и солидарности обязаны выдвинуть единого кандидата, потому что отдельно эти формирования будут „съедены”. Такое мнение высказал политический аналитик Виктор Чобану в ходе передачи „Политика” на телеканале TV8, передает IPN.

По его словам, если эти два формирования будут участвовать отдельно в этих выборах, тогда это будет только в пользу кандидата власти, которой является Сильвия Раду, считает Виктор Чобану. Аналитик отметил, что еще есть место для переговоров в отношении единого кандидата правых сил. „Я думаю, что время еще есть, но очень мало, потому что предвыборная кампания уже началась, и решение должно быть принято очень быстро”, - сказал Виктор Чобану.

Бывший депутат Стелла Жантуан считает, что самая большая ответственность в новых местных выборов будут лежать на непарламентские оппозиционные партии ПДС и ППДП, потому что они являются результатом протестного движения. По ее мнению, Кишиневу нужен сейчас человек, который знает, как управлять ситуацией в городе.

Аналитик Алексей Тулбуре отметил, что история с единым кандидатом для новых местных выборов в Кишиневе показывает, что ПДС и ППДП имеют мало опыта „политического сожительства”. „Они не могу договориться, не имеют четкого механизма преодоления подобных ситуаций. И в случае, если такой механизм не будет найден, эти две партии должны подумать о том, как пробить свой политический путь самостоятельно, идти в некоторых ситуациях отдельно”, - отметил Алексей Тулбуре. Аналитик убежден, что кандидат от проевропейских партий имеет все шансы выиграть выборы в столице, поскольку конъюнктура является благоприятной.