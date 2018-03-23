Моника Бабук: Мы встревожены тем, что педагогика является наименее популярной среди молодежи

Министерство образования, культуры и науки чрезвычайно встревожено тем, что педагогические специальности являются наименее популярными среди выпускников лицеев. Об этом заявила министра образования Моника Бабук в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

По ее словам, есть по 16-17 заявлений на одно место по специальности экономическое право и лишь по одному или даже вообще ни одного заявления по специальности учитель биологии, физики, математики или истории. „У нас острая нехватка учителей по физики в школах Республики Молдова. У нас острая нехватка учителей по математике и в целом более 40% от общего числа педагогических кадров в Республике Молдова это люди, которые уже находятся на пенсии. Некоторые из них давно пенсионеры”, - отметила Моника Бабук. По ее словам, они продолжают работать, потому что их некому заменить.

Министр утверждает, что методы обучения постоянно развиваются и для этого нужны молодые люди, которые усваивают быстрее методики преподавания. „Это заставляет нас думать о повышении престижа профессии педагога”, - сказала Моника Бабук. Для этого, министр считает, что необходимо повышение заработной платы для учителей.

Кроме того, государство возьмет на себя миссию продвижения профессии педагога, поддержку молодых людей, которые будут поступать на педагогические специальности, путем увеличения стипендий и своевременное выявление тех детей, которые склоняются к этой специальности еще в школьные годы. „Все эти вещи мы хотим объединить в единую стратегию продвижения профессии педагога среди молодежи”, - сказала министр.