Ион Чебан: Примэрия должна стать прозрачной

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинева Ион Чебан считает, что одной из актуальных проблем, которые необходимо решать в учреждении является прозрачность. По его словам, расходы, которые осуществляются на основе муниципального бюджета, должны быть представлены общественности еженедельно. Об этом он заявил в ходе передачи „Acces direct” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

„Первое и самое главное – должна быть прозрачность в расходовании денег, в деятельности, и то, что делается непосредственно в примэрии не должно становиться пиар-акцией. Примар нанят на службу чтобы решать проблемы и не должен делать себе рекламу на деньги, которые граждане платят в казну муниципалитета”, - отметил Ион Чебан.

В то же время, кандидат от ПСРМ считает, что в примэрию должны прийти профессиональные люди. Каждое управление должно иметь очень четкие планы деятельности, должны быть организованы публичные конкурсы. Другим вопросом, который требует урегулирования, по мнению Иона Чебан, является дебюрократизация.

Кандидат социалистов утверждает, что имеет концепцию изменения ситуации в примэрии не только на один год, а на длительный период.