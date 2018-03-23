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Происшествия
Автохам на огромном Mercedes выгнал пешеходов в Кишиневе
23.03.2018

Автохлам припарковал роскошную машину на середине едва расчищеного пешеходного перехода.

Обладатели элитных машин продолжают ставить рекорды наглости  и хамства безнаказанной парковкой своих машин. На этот раз автохам на Mercedes представительского класса нагло заехал прямо на тротуар и бросил там свой автомобиль.

Машина заняла все свободное место. Обычные пешеходы вынуждены обходить автомобиль автохама через сугробы. В социальных сетях возникла волна возмущения после появления этой фотографии.

«Это последствия катастрофы с дорожной инфраструктурой и неэффективной работы общественного транспорта», «Извините,  а что ему за это ему будет?», «Это водила на букву «М»», - написали они в социальных сетях.


 
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