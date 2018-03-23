В Молдове 118-летняя женщина получает генеральскую пенсию в 9931 лей

По официальным данным национальной кассы социального страхования старейшему пенсионеру Молдовы 118 лет. В январе эта долгожительница получила свою немалую пенсию в 9931 лей.

Сам факт существования человека 1900 года рождения - мировая сенсация. Клиентка НКСС должна была жить при Николае Втором, Ленине, Сталине, Хрущове, Брежневе, Горбачеве, пережить кишиневский погром 1903 года, Первую и Вторую мировые войны, революцию 1917 года и объединение Бессарабии с Румынией.

Старейший человек на Земле, японка Наби Тадзима, родилась 4 августа 1900 года. Кто старше? Ответа на вопрос о дате рождения и имени долгожительницы, как и на все остальные вопросы, НКСС не дает, ссылаясь на закон о защите персональных данных. Все, что согласился разгласить наш пенсионный фонд в ответе на официальный запрос, - сам факт существования 118-летней гражданки и размер ее пенсии, начисленной в рамках законодательства о пенсионном обеспечении сотрудников министерства внутренних дел и в последний раз выданной в январе этого года.

В МВД, однако, сообщают, что о таком ветеране слышат впервые, хотя до 2017 года учет пенсионеров силовых структур вели сами эти структуры. Только с прошлого года установлен единый учет всех категорий пенсионеров в НКСС. Кто же начислил пенсию старушке?

Никогда не слышали ни о какой милицейской бабушке в погонах бывшие сотрудники МВД, работавшие в кадрах еще в годы правления коммунистов, когда учет ветеранов велся очень скрупулезно. По их словам, пенсия по размерам - генеральская, но никакой женщины-генерала внутренних дел в Молдове нет, отродясь не было и, вероятно, не будет. В советские времена генеральские звания в системе МВД имели только министр и начальник политотдела.

Старейшему ветерану внутренних дел, который стоит на учете в МВД, 98 лет. Мы опросили около десятка «аксакалов» системы, работавших еще в МССР, – но столетних ветеранов милиции они не помнят. Не знают таинственную незнакомку и сотрудники госпиталя и поликлиники МВД: никогда ее не обслуживали, на медицинском учете она не стоит.

Удалось узнать, что 118-летний избиратель фигурирует в базе данных Центризбиркома. Правда, вычислить это было нелегко: на портале ЦИК, в разделе «регистр избирателей», есть запись: «Услуга временно, до 20 апреля 2016 года отключена в связи с работами по улучшению секретизации персональных данных избирателей». Но сейчас-то уже 2018 год!

И статистика о «генеральше» не знает: по данным национального бюро статистики, в Молдове в 2007 году жили 120 человек старше ста лет, в 2008-м – 134, но вот в 2009-2017-м таких не было вообще. Не странно ли, что в течение 2009 года внезапно разом умерли все 134 долгожителя?

Нет следов 118-летней гражданки и в базе данных ГП «Registru».

И тут вы скажете, что никакой престарелой генеральши просто не существует, враки все это, брехня.

Но можно ли поверить в то, что после многих лет реформ и преобразований национальная касса социального страхования не владеет четкой информацией о своих клиентах?

А главное - кто же тогда получает пенсию в сумме без малого 10 тысяч лей?

Интересно, что в НКСС о личности таинственной 118-летней «генеральши» никто ничего не знает. Все, кого мы смогли опросить неофициально, говорили, что впервые слышат о существовании такого «долгоиграющего» пенсионера. Но почему же за столько лет не заинтересовались «вечной» милиционершей? Неужто совсем нелюбопытны? Не захотелось помочь, поддержать кандидатку в книгу рекордов Гиннеса? Тем более, что, по неофициальной информации от сотрудников НКСС, здесь в январе проводили сверку.

Но на этом странности не заканчиваются.

По официальным данным НКСС на 1 февраля 2018 года пенсии в Молдове получают 56 граждан в возрасте сто лет и больше. В конце 2017 года, по данным ГП «Registru», в Молдове было 325 долгожителей в возрасте от 100 до 118 лет. По состоянию на 1 марта 2018 года их уже 341.

Выходит, что 285 столетних и более стариков не получают пенсии.

И эти люди живут манной небесной, не жалуются социальной службе на отсутствие доходов, а государство о них не заботится? Если же они не получают пенсию потому, что давно ушли в мир иной, - тогда почему числятся в регистре населения ГП «Registru»? И, напротив, почему получающие пенсию феноменальные долгожители 118-ти и 116-ти лет не стоят на учете в «Registru» - у них что, нет паспортов? А если эти люди доживают свой век по советским паспортам – почему в «Registru» не захотели обменять их долгожителям на особых условиях – тем более, что еще недавно мобильные бригады ездили по селам, предлагая свои услуги?

Есть столетние старики почти во всех районах, девятеро - кишиневцы. Их пенсии - от 965 до 1864 лей, не в пример «генеральской». Живет еще, кстати, и 116-летний пенсионер! Все вышли на заслуженный отдых еще в середине прошлого века и не попали под знаменитую валоризацию пенсий. Узнать про их жизнь было главной целью редакции газеты «Молдавские ведомости». Но на все вопросы НКСС давала один ответ – категоричное «нет»: не имеем права сообщать не только имен, телефонов и адресов, но даже названий населенных пунктов, где живут эти старики. Оказывается, и эта информация относится к категории персональных данных.

Кстати, в законодательстве нет определения пресловутой категории персональных данных. И засекретить поэтому можно все что угодно. Если, конечно, есть цель спрятать концы.

Между тем в пореформенном министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты трудится госсекретарь по вопросам социальной защиты и управлению политиками социальной поддержки семей с низкими доходами, пожилых людей и ветеранов. То есть имеется персона, которая по долгу службы обязана знать все о долгожителях. Но ничего не знает. Ни бывшее министерство труда, социальной защиты и семьи, ни нынешнее объединенное министерство не разработали никаких программных документов политик поддержки пожилых людей. А ведь на содержание госсекретаря и пяти госчиновников управления в год бюджет тратит только по зарплате около 650 тысяч лей. Эта сумма равна месячным пенсиям примерно 700 пенсионеров!

По стандартам ООН долгожителями считаются люди, перешагнувшие возрастную планку 90 лет. У нас статистика делит граждан на категории 16-29 лет, 30-54 лет, 55-64 лет и старше 65 лет. И тут мы не как все. Не хотим вести учет ветеранов-долгожителей хотя бы ста лет и старше, не чтим их. Не знаем, живы ли те, кто стоит на учете. И не хотим знать, кто на самом деле получает пенсии за призрачных пенсионеров-генералов, о которых сообщает НКСС.

Похоже, всем этим в срочном порядке должна заняться генеральная прокуратура. Пора проверить, как расходует НКСС деньги налогоплательщиков в условиях, когда большинству населения платят смешные пенсии.

Масштабная проверка пенсионного фонда на предмет получения пенсий за «подснежников» в последний раз проводилась при президенте Владимире Воронине по его личному указанию. Тогда вскрылось немало злоупотреблений. О необходимости навести порядок в пенсионных регистрах говорилось на заседаниях Счетной палаты еще при Серафиме Урекяне. О том, что порядка как не было, так и нет, НКСС рассказала нам сама, сообщив о существовании 118-летней пенсионерки, в последний раз якобы получившей свою огромную пенсию в январе.

Какие еще нужны доказательства того, что в пенсионном фонде не все благополучно?

Думитру БАРБАЛАТ